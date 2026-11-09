16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Elazığ'da yaşadıkları tartışma sonrası eşine şiddet uygulayan 39 yaşındaki adam, 16 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Abdullah Paşa Mahallesi'nde yaşayan Y.B. (39), dün gece evde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşine şiddet uyguladı. Bunun üzerine araya girmeye çalışan 16 yaşındaki U.E.B. ile babası Y.B. arasında kavga çıktı. U.E.B, kavga sırasında bıçakla babasını yaraladı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Y.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. U.E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.