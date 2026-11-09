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Aktüel 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü
Aktüel

16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

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16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Elazığ'da yaşadıkları tartışma sonrası eşine şiddet uygulayan 39 yaşındaki adam, 16 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Abdullah Paşa Mahallesi'nde yaşayan Y.B. (39), dün gece evde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşine şiddet uyguladı. Bunun üzerine araya girmeye çalışan 16 yaşındaki U.E.B. ile babası Y.B. arasında kavga çıktı. U.E.B, kavga sırasında bıçakla babasını yaraladı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Y.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. U.E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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