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İSLAM 16 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

16 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-09-16 06:34:00 -
16 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (16 Eylül 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



181- اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرٖينَۚ
182- وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقٖيمِۚ
183- وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَٓاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدٖينَۚ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

181- Ölçüyü tam tutun, eksik verenlerden olmayın.

182- Doğru terazi ile tartın.

183- İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın, bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın.

(Şuarâ Suresi, 181-182-183)    (Meâl Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Şuayb aleyhisselâm Hz. İbrâhim’in dördüncü kuşaktan torunu olup Medyen ve Eyke halkına gönderilmiş bir peygamberdir. O da diğer peygamberler gibi inkârcı ve putperest halkına önce Allah’tan başka tanrı olmadığını, her şeyi ve herkesi O’nun yarattığını anlattı, halkını yalnızca O’na kulluk etmeye çağırdı.

Medyen halkı putperestliğinin yanında toplumsal ahlâk, özellikle ticaret ahlâkı bakımından çok bozulmuştu. Bolluk ve bereket içinde yaşamalarına rağmen ahlâk kurallarını çiğneyerek alışverişlerinde karşı tarafı zarara sokacak hileli işler yapıyorlardı.

Hz. Şuayb, ölçüyü tartıyı eksik tutmamaları, adaleti gözetmeleri ve düzgün ölçüp tartmaları, çıkarları uğruna insanların mallarının değerini düşürmemeleri ve yeryüzünde fesat çıkararak ülke düzenini bozmamaları hususunda onlara uyarılarda bulundu; böylece hak dinin tevhid ve adalet ilkelerini toplumda yerleştirmeye çalıştı.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 
 

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

 "Kim ki bir evde darlık meydana getirir veya bir yolu keser ya da bir mümine eziyet verirse, onun yaptığı cihad cihad değildir."

Kaynak: Ebû Davud, Cihad 89


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