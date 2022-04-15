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İSLAM 15.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-04-15 06:45:00 -
15.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 



اِنَّ الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُضٖيعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلاًۚ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların ecrini asla zâyi etmeyiz."

 (Kehf Suresi - 30)                                  (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Allah Teâlâ bir önceki âyette iman etmeyenlere verilecek cezayı belirttikten sonra 30. âyette de, “Biz, güzel iş yapanların ecrini asla zâyi etmeyiz” buyurarak kendisinin adaletine işaret etmekte, inanıp iyi işler yapanların emeklerinin boşa gitmeyeceğini, karşılıklarının eksiksiz olarak kendilerine verileceğini ifade buyurmaktadır. 

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 552

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Her iftar vaktinde Allah tarafından (Cehennemdenazat edilenler vardır ve bu (Ramazan'ın) her gecesinde böyledir."

(İbn-i Mâce, Sıyâm)

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