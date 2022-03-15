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İSLAM 15.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-03-15 07:19:00 -
15.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 



وَهُوَ الَّـذٖٓي اَحْيَاكُمْؗ ثُمَّ يُمٖيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيٖيكُمْؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da O’dur.

  İnsan gerçekten pek nankördür."

(Hac Suresi - 66)                                  (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:  

 Allah’ın bu büyük nimetlerine ve engin merhametine rağmen insanoğlu nankör davranmakta ısrar eder. Başka âyetlerden de anlaşıldığı üzere, bütün insanlar nankör davranmaz, rabbine şükretmesini bilenler de vardır; fakat burada, basîret sahibi kimselerin ayan beyan görebilecekleri nimetleri görmezden gelme şeklindeki yaygın beşerî zaafa değinilmektedir (âyetlerde verilen örneklerin açıklaması için bk. Bakara 2/22, 29, 164; Ra‘d 13/2; İbrâhim 14/32-34; Nahl 16/10-11, 14-16, 65; İsrâ 17/66).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Kâfir, bir iyilik yaptığında bu iyiliğine mukabil kendisine dünyalık bir nimet tattırılır.

 Mü'mine gelince, Allah onun iyiliklerinin karşılığını âhirette vermek üzere biriktirir. Ayrıca dünyada yaptığı     kulluğa mukabil rızık ihsan eder.”

(Müslim, Sıfâtu'l-münâfıkîn 57)

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