15 yıllık şeytani plan deşifre oldu! İsrail, cihazlarımızı patlatmak için uykumuzda bile çalışmış

Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, İsrail’in elektronik cihazlar üzerinden gerçekleştirdiği siber saldırıların uzun süredir planlandığını belirtti. Fıçıcı, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın saldırıdan iki gün önce yaptığı uyarıların önemine dikkat çekti. Bayraktar’ın açıklamalarında, Türkiye’nin bağımsız bir küresel konumlama sistemine sahip olmasının stratejik önemine vurgu yaptığını ifade eden Fıçıcı, gereksiz tartışmaların yerini hayati meselelere odaklanmanın alması gerektiğini vurguladı. Serkan Fıçıcı, şunları kaydetti:

"Dünkü mesele değil....

İsrail yıllarca hazırlık yapmış...

Elektronik cihazlar üzerinden kitlesel terör saldırısı kelimenin tam anlamıyla ince işçilik...

Kimi istihbarat kaynaklarına göre İsrail 15 yıl boyunca Hizbullah cihazlarını patlatma operasyonunu planlamış.

Dünyayı sarsan siber saldırı şaşırttı.

Peki bu kimsenin bilmediği bir sır mıydı?

-Değil.

Nereden biliyoruz?

-BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın saldırıdan 2 gün önce yaptığı açıklamalarından...

Bayraktar "saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar. Kendi bağımsız küresel konumlama sistemimizin olması, egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik" ifadelerini kullanmış ve büyük tehlikeye dikkat çekmişti.

Yani...

Neyin ne olduğunu biliyoruz.

Gereken adımları atıyoruz.

Tehlikenin farkındayız.

Ama....

Hepsi imkan ve zaman meselesi....

İrade ortadan kalkar, kararlılık azalır, devamlılık kesintiye uğrarsa...

İşte o zaman korktuğumuz ne varsa başımıza gelir, gelebilir.

Geldiğimiz yer bir gerçeği çok net gösteriyor.

Bomboş tartışmalarla vakit ve güç harcayacak lüksümüz yok.

Gereksiz gündemlere boğulmak mı?

Hayati önemdeki meselelere yoğunlaşmak mı?

Tehlike açık ve yakın...

Ama üzerinde kavga ettiğimiz konulara bakın!

Gerçi "rakı fiyatlarını bir numaralı mesele olarak gören bir muhalefet tablosu ile nasıl olacak bu iş" sorusunun yanıtı yok ama yine de bir çare şart..."