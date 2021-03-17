15 yaşındaki kızını taciz eden sapık tutuklandı

Sosyal medyada eşi ve kızıyla ilgili uygunsuz söylemlerde bulunarak açıkça tacizde bulunan Hasan Tunçlar adındaki şahıs büyük tepki çekmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vahim olayla ilgili harekete geçildiğini duyurmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamada bulunarak söz konusu şahsın tutuklandığını belirtti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Hasan Tunçlar isimli sözde bir babanın 15 yaşındaki kızını taciz edip pazarladığı ortaya çıktı.

İstismarda bulunan baba tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ''Cumhuriyet Başsavcılığımızca 15/03/2021 tarihinde sosyal paylaşım sitelerinde H.Y. isimli şahsın, öz kızı olan ve video içeriğine göre 15 yaşında olduğunu söylediği 29/05/2007 doğumlu mağdur İ.Y.'nin sırt, bel ve göğüs bölgelerine dokunarak istismarda bulunduğunun görülmesi üzerine resen soruşturmaya başlanılmıştır. Mağdur Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile koruma altına alınarak, geçici olarak yurda teslim edilmiştir. Akabinde mağdurun ve annesi olan A.Y'nin beyanları alınmıştır. Şüpheli H.Y., 15/03/2021 günü Antalya ilinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmış olup 16/03/2021 günü SEGBİS sistemi ile yapılan sorgusu sonucunda "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.'' ifadeleri kullanıldı.

Yayılan görüntülerde Hasan Tunçlar isimli şahsın kızını elle taciz ettiği görüldü. Tunçlar'ın kızı hakkında kullandığı skandal ifadelerle kızını istismar ettiği ve pazarladığı da açıkça görüntülere yansıdı.

Bakanlık harekete geçmişti

Skandal olayın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmiş, Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir.