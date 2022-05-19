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Yerel 15 yaşındaki çocuk annesini öldürdü!
Yerel

15 yaşındaki çocuk annesini öldürdü!

Eskişehir’de babasıyla yaşayan 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü. Olaya müdahale etmek isteyen 3 komşu ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 15:02:00 -
15 yaşındaki çocuk annesini öldürdü!

Eskişehir’de babasıyla yaşayan 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü. Olaya müdahale etmek isteyen 3 komşu ise yaralandı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak’ta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli Mahallesi’nde yaşayan 15 yaşındaki İ.A. annesinin yanına geldi. Aralarında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanına pompalı tüfek getiren İ.A. annesi Serap Bor’a ateş açtı. İ.A. olaya müdahale etmek isteyen komşuların üzerine ateş açıp evin önündeki arabaya binerek kaçtı.

1'i Ağır 2 Kişi Yaralandı

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan anne Serap Bor, hayatını kaybederken saçmaların hedefi olan 60 yaşındaki Ayşe A., 61 yaşındaki Döndü Ç., 50 yaşındaki Türkan Ç. yaralandı. Boynundan yaralanan Ayşe A. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, göğsünden yaralanan Döndü Ç. ile omzundan yaralanan Türkan Ç. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ölen Kadının Yakınları Fenalık Geçirdi

Tedavi altına alına yaralılardan 61 yaşındaki Döndü Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin yakalanması için çalışma başlattığı İ.A.’nın annesi ile babasının yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı öğrenildi. Yaşanan olayı duyarak evin önüne gelen Serap Bor’un yakınları ise fenalık geçirdi. Serap Bor’un küçük yaşta bir çocuğunun daha olduğu öğrenildi.

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