15 yaşında başladığı uyuşturucuyu 9 yıl kullandı, şimdi klima yetkili servisi var...

İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki Samet Dehman'ın hayat hikayesi, pek çok kişiye ilham olacak türden.



1998 yılında doğduğu Gaziantep'te liseye giderken uyuşturucuya başlayan Dehman, yıllar sonra uyuşturucuyu bıraktı, kendi dükkanını açtı ve istihdam sağlıyor.



"Ailem Benim İçin Bandırma'ya Göç Etti. Ben kıymetlerini bilemedim"



15 yaşında arkadaşlarının "sana çok güzel bir şey göstereceğiz" diyerek verdiği uyuşturucuyla tanışan Samet Dehman,

2 yıl boyunca ailesinden gizli kullandı.





Acı gerçeği öğrenen ailesinin kendisini Amatem'e yatırdığını anlatan Dehman, "Fakat ben orada da rahat durmadım ve kaçtım. Çevremi değiştirmek isteyen ailem, benim için Gaziantep'ten Bandırma'ya göç etme kararı aldı. Ama ben burada da uyuşturucu çevresi oluşturdum. Bursa'ya bile uyuşturucu almaya gittim" dedi.



Ailesinin ve bu çabalarının kıymetini bilemediğini dile getiren Samet Dehman, "Bir süre sonra da evden kaçtım. Klima bakım işleriyle uğraşıyordum. Onu da bıraktım. Yıllarca sokaklarda yaşadım. Hangi şehirde daha kolay uyuşturucu bulacağımı düşünürsem oraya gittim. Parklarda, cami avlularında yattım. Tam anlamıyla dibe vurmuştum" şeklinde konuştu.



Liman Ayık Yaşam Derneği İle Hayatı Değişti! Şimdi Yanında 3 Eski Bağımlı Çalışıyor



Dokuz senelik bağımlılığın ardından Dehman için 2022 yılı kritik bir viraj oldu.



Sosyal medyadan haberdar olan ablası aracılığıyla Liman Ayık Yaşam Derneği ile tanışan Samet Dehman, yoğun ve ilaçsız bir mücadelenin ardından uyuşturucuyu bıraktı.





Liman Ayık Yaşam Derneği'ni klima konusundaki becerisinden haberdar eden Dehman, aynı derneğin 'İstihdamla Hayata Dönüş Programı' kapsamında klima yetkili bakım servisi dükkanını açtı.



Şimdi yanında üç eski bağımlının çalıştığı Samet Dehman, "Ailemle aramı yeniden düzelttim. Temiz yaşamak kadar güzel bir şey yok. Bağımlıyken uyuşturucu kesinlikle bırakamayacağımı düşünüyordum. Oysaki inandıktan sonra insanın yapamayacağı şey yok. Liman Ayık Yaşam Derneği'ne ne kadar teşekkür etsem az. Zor durumdaki tüm bağımlı kardeşlerimin onlara başvurmasını isterim" dedi.