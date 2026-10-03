Kullanıp kullanmadığı merak ediliyordu! Rapçi Sefo’nun uyuşturucu test sonucu belli oldu
Ünlülere yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ünlü rapçi Sefo'nun (Seyfullah Sağır) merakla beklenen uyuşturucu test sonuçları netleşti. Evinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan ünlü sanatçı, kan, idrar ve saç örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde de hiçbir uyarıcı veya uyuşturucu madde bulunmadığını duyurdu. Yaşanan bu hukuki sürecin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sefo, devletin kurumlarına ve adli makamlara olan saygısını vurgulayarak temiz raporunu kamuoyuyla paylaştı.