Kullanıp kullanmadığı merak ediliyordu! Rapçi Sefo’nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Evime yapılan detaylı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı gibi vücudumdan alınan örnekler (kan, idrar ve saç) üzerinde yapılan incelemelerde de uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Sürecin ilk gününde de söylediğim gibi, devletimizin kurumlarına ve yürütülen hukuki sürece saygıyla yaklaştım. Bugün gelen test sonuçlarını da bu konuda kamuoyuyla paylaşmak istediğim en net bilgidir. Süreç boyunca görevini layıkıyla yapan tüm devlet görevlilerine teşekkür ediyorum."