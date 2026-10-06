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Dünya Hürmüz’de tankere bilinmeyen mühimmat isabet etti: Makine dairesinde yangın
Dünya

Hürmüz’de tankere bilinmeyen mühimmat isabet etti: Makine dairesinde yangın

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Hürmüz’de tankere bilinmeyen mühimmat isabet etti: Makine dairesinde yangın

UKMTO, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir tankerde şüpheli saldırı sonucu yangın çıktığını bildirdi. İlk raporda can kaybı veya çevresel etki belirtilmezken, olayın ayrıntıları araştırılıyor.

Hürmüz Boğazı’nda seyreden bir tankerin kaptanı, gemiye bilinmeyen bir mühimmatın isabet ettiğini rapor etti. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansının (UKMTO) aktardığı bilgilere göre, isabetin ardından tankerin makine dairesinde yangın çıktı.

UKMTO, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir tankerin daha şüpheli bir saldırıya uğradığını duyurdu. Olayın gemi kaptanı tarafından rapor edildiği aktarılarak, tankere bilinmeyen bir mühimmat isabet etmesi sonucu makine dairesinde yangın çıktığı kaydedildi. Mürettebatın yangına müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "Olayın rapor edildiği an itibarıyla bildirilen herhangi bir can kaybı veya çevresel etki bulunmamaktadır. Yetkililer olayın detaylarını araştırmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Bölgede seyreden gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumları UKMTO’ya bildirme çağrısında bulunuldu.

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