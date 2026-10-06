  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küba’dan Washington’a sert uyarı: Askeri müdahalenin bedeli ağır olur! 700 Filistinliyi öldürmeyi hedeflemiş! Katliam profesörünün kitle imha planı Katil İsrail, ‘beyaz perde’yi kirletecek! Soykırımı, filmle örtbas operasyonu ‘İktidar öyle ya da böyle değişecek’ demişti! Ertürk’e 26,5 ay hapis ve tahliye kararı 14 askerin öldüğü tatbikat sonrası kritik gelişme! 5 üst düzey askeri yetkili gözaltında Göçmen kaçakçılığı ağı deşifre oldu! FETÖ’cü şebekeye çifte operasyon Bahçeli, TFF Başkanı'na çelenk gönderdi: Yalnız değilsin! TFF Başkanı: Ellerinden öpüyorum! Gizli tanık konuştu! 'Zekeriya Öz iş adamından 500 bin dolar aldı' Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan çağrı: Fon krizinde süreç şeffaf yürütülsün İşçiler ayaklandı: Tekstil devinin konkordato talebi reddedildi
Dünya CENTCOM’dan İran ablukası açıklaması: 130 geminin rotası değiştirildi
Dünya

CENTCOM’dan İran ablukası açıklaması: 130 geminin rotası değiştirildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CENTCOM’dan İran ablukası açıklaması: 130 geminin rotası değiştirildi

ABD Merkez Komutanlığı, İran’a yönelik deniz ablukasında 130 ticari geminin yönünün değiştirildiğini, üç geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini açıkladı. Komutanlık, son 12 haftada 13 ticari geminin de imha edildiğini bildirdi.

İran’a karşı uygulanan deniz ablukasını sürdürdüğünü duyuran ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 5 Ekim’de bir ticari geminin daha rotasının değiştirilmesiyle bu kapsamdaki gemi sayısının 130’a ulaştığını belirtti.
 
Açıklamada, ablukanın ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 14 Temmuz’da yeniden başlatıldığı hatırlatıldı. CENTCOM, yönü değiştirilen gemilere ek olarak talimatlara uymayı reddeden üç geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini kaydetti.
 
Açıklamada, ablukanın ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 14 Temmuz’da yeniden başlatıldığı hatırlatıldı. CENTCOM, yönü değiştirilen gemilere ek olarak talimatlara uymayı reddeden üç geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini kaydetti.

"13 ticari gemi imha edildi"

CENTCOM’un ayrıca son 12 hafta içinde ablukayı ihlal eden veya İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) ait "milyarlarca dolarlık gölge ağın" bir parçası olan 13 ticari gemiyi imha ettiği aktarıldı. Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı açıklarında seyreden tüm gemilere güvenlik uyarılarını takip etme ve gerekli durumlarda gemiler arası telsiz kanalı üzerinden ABD Deniz Kuvvetleri ile iletişime geçme çağrısında bulunuldu.

"Ablukayı delmeye çalışan gemilere karşı hızla harekete geçeceğiz"

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD ordusunun deniz ablukasını kararlı bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayarak, "Ablukayı delmeye çalışan tüm gemilere karşı hızla harekete geçeceğiz. Güçlerimiz son derece eğitimli, profesyonel ve ölümcüldür" açıklamasını yaptı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23