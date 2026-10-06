CENTCOM’dan İran ablukası açıklaması: 130 geminin rotası değiştirildi

İran’a karşı uygulanan deniz ablukasını sürdürdüğünü duyuran ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 5 Ekim’de bir ticari geminin daha rotasının değiştirilmesiyle bu kapsamdaki gemi sayısının 130’a ulaştığını belirtti.



Açıklamada, ablukanın ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 14 Temmuz’da yeniden başlatıldığı hatırlatıldı. CENTCOM, yönü değiştirilen gemilere ek olarak talimatlara uymayı reddeden üç geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini kaydetti.



Açıklamada, ablukanın ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 14 Temmuz’da yeniden başlatıldığı hatırlatıldı. CENTCOM, yönü değiştirilen gemilere ek olarak talimatlara uymayı reddeden üç geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini kaydetti.

"13 ticari gemi imha edildi"

CENTCOM’un ayrıca son 12 hafta içinde ablukayı ihlal eden veya İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) ait "milyarlarca dolarlık gölge ağın" bir parçası olan 13 ticari gemiyi imha ettiği aktarıldı. Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı açıklarında seyreden tüm gemilere güvenlik uyarılarını takip etme ve gerekli durumlarda gemiler arası telsiz kanalı üzerinden ABD Deniz Kuvvetleri ile iletişime geçme çağrısında bulunuldu.

"Ablukayı delmeye çalışan gemilere karşı hızla harekete geçeceğiz"

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD ordusunun deniz ablukasını kararlı bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayarak, "Ablukayı delmeye çalışan tüm gemilere karşı hızla harekete geçeceğiz. Güçlerimiz son derece eğitimli, profesyonel ve ölümcüldür" açıklamasını yaptı.