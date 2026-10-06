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Dünya ABD’li Wilson’dan Türkiye’nin yer aldığı ittifaka “Orta Doğu’nun NATO’su” yorumu
Dünya

ABD’li Wilson’dan Türkiye’nin yer aldığı ittifaka “Orta Doğu’nun NATO’su” yorumu

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ABD’li Wilson’dan Türkiye’nin yer aldığı ittifaka "Orta Doğu’nun NATO’su" yorumu

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Savunma İttifakı’nın bölgesel bir kolektif savunma yapısına dönüşebileceğini söyledi. Wilson’ın değerlendirmesi, üç ülkenin Suudi Arabistan’a askeri kuvvet ve yetenek sağlanmasına yönelik ortak kararının ardından geldi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın kolektif savunma taahhütlerini uygulamaya geçirme kararı, ABD Kongresinin Cumhuriyetçi üyelerinden Joe Wilson’ın desteğini aldı. Wilson, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Mekke Savunma İttifakı, Orta Doğu’nun NATO’su olma potansiyeline sahip.” ifadelerini kullandı.

ABD'li siyasetçi, "Mekke Savunma İttifakı, Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahip." ifadelerini kullandı.

Wilson, "Husilerin İran destekli saldırganlığı karşısında ittifakı harekete geçirdikleri için müttefiklerimiz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'a minnettarım." sözlerine yer verdi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri bakanlıkları, bugün gerçekleşen Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na ilişkin ortak açıklama yayımlamıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Komite, kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede, tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır."

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