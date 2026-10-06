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Taşımalı eğitimden Hacettepe tıbba uzanan başarı: Gençlerimize de örnek gösterebilecek bir talebe olacağına inanıyorum

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Taşımalı eğitimden Hacettepe tıbba uzanan başarı: Gençlerimize de örnek gösterebilecek bir talebe olacağına inanıyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda TYT Türkiye 142’ncisi, sayısal alanda Türkiye 636’ncısı olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Ahmet Deniz’i Bakanlıkta kabul etti. Eğitim hayatı ve hekimlik hedefi üzerine genç öğrenciyle sohbet eden Ersoy, “Gençlerimize de örnek gösterebilecek bir talebe olacağına inanıyorum.” dedi.

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Foto - Taşımalı eğitimden Hacettepe tıbba uzanan başarı: Gençlerimize de örnek gösterebilecek bir talebe olacağına inanıyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın Akseki ilçesinde orman işçisi olarak çalışan bir ailenin evladı olan 18 yaşındaki Ahmet Deniz ile bir araya geldi. Zorlu yaşam koşulları içinde eğitimini başarıyla sürdüren Deniz’i tebrik eden Ersoy, genç öğrenciye gelecek yaşamında başarılar diledi.

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Foto - Taşımalı eğitimden Hacettepe tıbba uzanan başarı: Gençlerimize de örnek gösterebilecek bir talebe olacağına inanıyorum

Buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Ersoy, “Azmiyle ve başarısıyla hepimizi gururlandıran genç hemşehrim Ahmet Deniz’i Bakanlığımızda ağırladık. Eğitim yolculuğu ve hekimlik hedefi üzerine sohbet ettik.” ifadelerini kullandı.

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Foto - Taşımalı eğitimden Hacettepe tıbba uzanan başarı: Gençlerimize de örnek gösterebilecek bir talebe olacağına inanıyorum

Deniz’in taşımalı eğitimden fen lisesine, ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine uzanan eğitim yolculuğuna değinen Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti: “Zorlu hayat koşulları içinde hedefine kararlılıkla yürüyen bu genç kardeşimi yürekten tebrik ediyor, ailesine ve emeği geçen öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun Ahmet. Daha büyük başarılara imza atacağına, azmin ve kararlılığınla gençlerimize örnek olacağına yürekten inanıyorum. Bugün başarınla bizleri gururlandırdığın gibi, yarın da hekim olarak pek çok insana umut olmanı diliyorum.” Hekimlik hedefi üzerine samimi sohbet Görüşmede Deniz’e başarma azminin kaynağını, doktor olmayı neden istediğini ve tıpta hangi alanda uzmanlaşmayı düşündüğünü soran Bakan Ersoy, genç öğrencinin gelecek hedeflerini dinledi. Sohbet sırasında Akseki ve İbradı bölgesinin doğal güzelliklerine de değinen Ersoy, “Bizim Akseki’nin suyundan içmen de iyi olmuş.” sözleriyle Deniz’e samimi bir şekilde seslendi. Genç öğrenciye duyduğu güveni dile getiren Ersoy, “Senin daha iyi şeyleri başaracağına inanıyorum. Gençlerimize de örnek gösterebilecek bir talebe olacağına inanıyorum.” dedi.

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Foto - Taşımalı eğitimden Hacettepe tıbba uzanan başarı: Gençlerimize de örnek gösterebilecek bir talebe olacağına inanıyorum

Dört yıl okul pansiyonunda kaldı İlkokulu Mersin’in Bozyazı ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda okuyan Ahmet Deniz, ortaokul eğitimini Antalya’nın Akseki ilçesindeki Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulunda taşımalı eğitim kapsamında tamamladı. 2022 yılında 446,80 LGS puanıyla Manavgat Namık Karamancı Fen Lisesine yerleşen Deniz, lise öğrenimi boyunca dört yıl okul pansiyonunda kaldı. Ailesi Akseki’de orman kesim işlerinde çalışarak geçimini sağlayan Deniz, 2026 YKS’de TYT Türkiye 142’ncisi, sayısal alanda Türkiye 636’ncısı oldu. Elde ettiği derecelerle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin İngilizce programını kazandı.

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