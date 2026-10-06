Taşımalı eğitimden Hacettepe tıbba uzanan başarı: Gençlerimize de örnek gösterebilecek bir talebe olacağına inanıyorum

Deniz’in taşımalı eğitimden fen lisesine, ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine uzanan eğitim yolculuğuna değinen Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti: “Zorlu hayat koşulları içinde hedefine kararlılıkla yürüyen bu genç kardeşimi yürekten tebrik ediyor, ailesine ve emeği geçen öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun Ahmet. Daha büyük başarılara imza atacağına, azmin ve kararlılığınla gençlerimize örnek olacağına yürekten inanıyorum. Bugün başarınla bizleri gururlandırdığın gibi, yarın da hekim olarak pek çok insana umut olmanı diliyorum.” Hekimlik hedefi üzerine samimi sohbet Görüşmede Deniz’e başarma azminin kaynağını, doktor olmayı neden istediğini ve tıpta hangi alanda uzmanlaşmayı düşündüğünü soran Bakan Ersoy, genç öğrencinin gelecek hedeflerini dinledi. Sohbet sırasında Akseki ve İbradı bölgesinin doğal güzelliklerine de değinen Ersoy, “Bizim Akseki’nin suyundan içmen de iyi olmuş.” sözleriyle Deniz’e samimi bir şekilde seslendi. Genç öğrenciye duyduğu güveni dile getiren Ersoy, “Senin daha iyi şeyleri başaracağına inanıyorum. Gençlerimize de örnek gösterebilecek bir talebe olacağına inanıyorum.” dedi.