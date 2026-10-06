Girne açıklarında 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.
Kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.