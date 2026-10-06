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Yerel Girne açıklarında 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu
Yerel

Girne açıklarında 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Yeniakit Publisher
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Girne açıklarında 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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