Türkiye’de kazanıp Yunan adalarında yiyenler buna ne diyecek? Rum kesiminde ‘Kemal Atatürk’ kararı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), liman kenti Baf’taki Kemal Atatürk Caddesi’nin adının değiştirilmesine karar verdi. Alınan karara Türkiye’den para kazanıp Yunan adalarında tatil yapanların ne diyeceği şimdiden merak edilmeye başlandı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Baf Belediye Meclisi, kentin tarihi Kıbrıs Türk mahallesi Mutallo’daki Kemal Atatürk Caddesi’nin adının değiştirilmesine karar verdi.
Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada, caddenin yeni adının ‘Hafıza ve Umut Caddesi’ olması oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkan Vekili Angelos Onisiforou’nun da isim değişikliğine destek verdiği bildirildi.
1974 öncesinde Kıbrıslı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Mutallo bölgesinde Türk ve Kıbrıslı Türk tarihi şahsiyetlerinin isimlerini taşıyan başka sokak ve caddeler de bulunuyor.