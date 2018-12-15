15 ülkeden 40 bilim adamının ortak kararı: Emperyalist ve Oryantalistlerin Osmanlı algısını biz yıkacağız!

Kütahya’da Dumlupınar Üniversitesince düzenlenen ve Fas’tan Mısır, Libya, Irak ve Tunus’a kadar 15 ülkeden 40’ı aşkın akademisyenin katılımıyla gerçekleşen “Arapların hafızasında II. Abdülhamid ve Türk Arap İlişkileri” başlıklı kongre, dün düzenlenen kapanış oturumu ile son buldu.

Kapanış oturumunu Türkiye’nin Eski Çad Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas yönetirken, oturumun konuşmacıları ise Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. Müslim">Salih Müslim ve tarihçi yazar Muhammed Elhamy oldu. TİKA, Tavşanlı Belediyesi ve Tavşanlı Ticaret Odasının desteğiyle Kütahya Üniversitesince gerçekleştirilen programın sonunda sempozyumun sonuç bildirgesini ise Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören okudu.

Osmanlı sömürmedi yatırım yaptı

“Osmanlı Devleti ve Sultan II. Abdülhamid, Ortadoğu şehirlerinin kalkınması için bütün imkânlarını seferber etmiş ve bunların sonuçları daha devletin zeval bulmasından önce alınmıştır” denilen sonuç bildirgesinde “Arap ülkelerinde emperyalist güçler ve oryantalistler tarafından yazılan ders kitapları vasıtasıyla Osmanlı Devleti bilinçli olarak tahkir ve tezyif edilmiş, işgalci ve sömürgeci bir güç olarak yansıtılmıştır” denildi.

Sonuç bildirgesinde Osmanlı’nın emperyalistler tarafından özellikle hedef alındığı belirtilerek, “Osmanlı Devleti, bugün Arap ülkelerinin bulunduğu bölgelerde geri kalmışlığın değil, bilakis dini, siyasi ve fenni ilerlemenin mücadelesini vermiştir. Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı Devletinin ve Ortadoğunun çeşitli zorluklardan geçtiği bir süreçte izlediği siyaset ve açtığı çıkış yolu ile eğitimden siyaset ve sosyo-kültürel hayata kadar pek çok alanda önemli icraatlara imza atmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Kongreler artırılıp iş birliği tesis edilecek

Sempozyumun sonuç bildirgesinde Osmanlı bakiyesi topraklardaki ülkelerle akademik anlamdaki çalışmaların artırılarak yakınlaşmanın tesis edilmesi gerekliliği vurgulandı. “Dış güçlerin müdahalesi sonucu kaos düzeninin hakim olduğu Osmanlı Devleti bakiyesi topraklarda yeniden barışın sağlanması adına Sultan Abdülhamid’in izlediği siyasetin dikkatle incelenmesi sonucuna ulaşılmıştır” denilen bildirgede Sultan II. Abdülhamid’in izlediği siyasetin daha dikkatle incelenmesi tavsiye edildi.