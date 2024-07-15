15 Temmuz’u anlatan Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu itirafı! “5 dakikada bir…”

Bundan tam 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup askerler Boğaziçi Köprüsünü kapatarak darbe teşebbüsünde bulundular. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tanklar sokaklarda terör estirdi. Gerçekleşen darbe girişimi halkın ve güvenlik güçlerinin büyük direnişi sonucu başarısız oldu. Millet iradesinin galip geldiği gecede 251 kişi şehit olurken 2 bin 703 vatandaşımız da yaralandı.

Millet olarak kahramanlık destanı yazdığımız geceyle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bir değerlendirme geldi. Sözcü'nün "Saygısız Saygı"sı namıyla tanınan yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Özel, şunları söyledi:

"Bu arada Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu her beş dakikada bir devamlı arıyorum. Kemal Bey uçakta ve ulaşılmıyor. Biz, tam gitmeye uğraşırken Özel Kalemden aradılar, Kemal Bey'i Genelkurmay'dan birkaç kez aradılar. Olmadığını söyleyince, arayan kişi, 'Kemalist subayların da bu darbe girişimini desteklediklerini' söylemek istiyormuş. Biraz da küfürlü bir şekilde 'Hadi gitsinler oradan, darbe yapıyorsa yapsın, biz karşıyız. Önünde sonunda herkes zarar görüyor bu işten' dedim. Biz bindik araçlarımıza TBMM'ye gidiyoruz. Bizim sarı Vosvos da Aykut Erdoğdu ile birlikteydi."

Özel’in Kılıçdaroğlu’nu aradığı halde ulaşamadığını söylemesi manidar bulundu. Keza Kılıçdaroğlu darbe girişiminin başlarında, FETÖ’cülerin yanından elini kolunu sallaya sallaya yürümüş, bu sırada telefonla konuşması da dikkatlerden kaçmamıştı!.. Daha önce, “Darbe olursa sokağa iner, tankların önünde dururum” diyen Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında dönemin Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine gitmiş, yaşananları kahve içerek televizyondan izlemişti.



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