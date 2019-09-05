0553 313 94 23

15 Temmuz şehidinin adı Kamerun’da yaşatılacak

15 Temmuz hain darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı bahçesinde hainlerin attığı bombayla şehit düşen Siverekli Suat Aloğlu adına Kamerun’da su kuyusu açıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:16
15 Temmuz şehidinin adı Kamerun’da yaşatılacak

15 Temmuz hain darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı bahçesinde hainlerin attığı bombayla şehit düşen Siverekli Suat Aloğlu adına Kamerun’da su kuyusu açıldı.


Uluslararası yardım kuruluşu Yedi Başak Derneği Siverek Suat Aloğlu İlk ve Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından finansmanı karşılanarak, Afrika ülkesi Kamerun’a bağlı Kütre ilçesi Kerye köyünde su kuyusu açılıp halkın kullanımına sunuldu. Şehidin adını taşıyan okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından masrafları karşılanarak Dernek tarafından açılan su kuyusu, Kerye köyüne umut oldu. Su kuyusunun faaliyete geçmesi özellikle çocuklar başta olmak üzere bölge halkını sevindirdi. İlk defa suyla karşılaşan çocuklar sevinçlerini suyla oynayarak gösterdi.


Yedi Başak Derneği Siverek Temsilcisi Abdulğafur Elçi, dernek faaliyetlerinin Afrika ülkelerinde mazlum insanların kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunduğunu belirterek şunları kaydetti:


“Türkiye’deki hayırseverlerimizin, gençlerimizin, okullarımızın talepleri özellikle Afrika ülkelerine su götürmek, biz de dernek olarak her türlü faaliyetlerimizi hayırlarımızı Afrika ülkelerine ulaştırmak için titiz bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz, Siverek Suat Aloğlu İlk ve Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri bizden böyle bir talepte bulundu, masrafları da okulumuz tarafından karşılanarak organize bir şekilde derneğimiz tarafından 15 Temmuz şehidimiz Suat Aloğlu adına Kamerun’a bağlı Kütre ilçesi Kerye köyünde su kuyucu açarak suya kavuşturduk. Şehidimizin yıllar boyunca isminin Afrika ülkesi Kamerun’da yaşatılması sevincini bizlere yaşatan okul yönetimi ve öğrencilerine dernek olarak teşekkür ediyoruz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
    1. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    2. Kemer’de kayıp adam 29’uncu günde ölü..
    3. Brent petrolün varili 60,90 dolar
    4. Evini kaçak muayenehaneye, babasının..
    5. Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi
    6. Beylikdüzü’nde ‘Umut ve Kadın’ konusu..
    7. Malezya, Mursi'nin oğlu için taziyede..
    8. Adalet Bakanlığı alım | Adli Tıp..
    9. Malezya'dan Mursi'nin oğlunun vefatına..
    10. ‘Alo 183’ iftira hattına döndü
    11. Eylül ayı sebze ve meyveleri nelerdir?..
    12. Nadal, ABD Açık'ta yarı finalde
    13. AA'nın Ahmedinejad röportajı İran..
    14. Bursa’da acı ölüm...
    15. Döviz kurları
    16. Çağlayan’da kartal tavuğu telef etti
    17. Genç ofis dönemi
    18. Domates 50, karpuz 20 kuruşa düştü
    19. (Özel) Ünlülerin güzellik merkezinde..
    20. Mursi’nin oğlu Abdullah vefat etti
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi