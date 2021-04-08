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Gündem 15 Temmuz öncesi Said-i Nursi'nin 20 talebesi ortadan kaldırıldı! Tesadüf mü?
Gündem

15 Temmuz öncesi Said-i Nursi'nin 20 talebesi ortadan kaldırıldı! Tesadüf mü?

Akit TV'de Günün Yorumu programında gazeteci Muharrem Çoşkun, Yeni Asya Gazetesi'nin FETÖ'nün sözcülüğüne başlaması hakkında yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden sadece 5-6 ay içinde 20'den fazla Said'i Nursi'nin talabesinin öldürüldüğünü iddia etti. Coşkun, "Peki bu abileri kim ortadan kaldırttı ve son 10 yılda Kutlular'ı kim hastaneye düşürdü ve gazeteye hükmedemez hale getirdi? Bu soruyu Nurcular'ın kendisine sorması gerekiyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 00:12:00 - 2021-04-08 00:38:52

Son günlerde FETÖ'nün savunuculuğuna soyunan Yeni Asya Gazetesi'ne ilişkin Akit TV'de Günün Yorumu programında gazeteci Muharrem Çoşkun, 15 Temmuz 2016'da meydana gelen darbe girişimi öncesi Said-i Nursi'nin talebelerinin vefat etmesinin tesadüf olup olmadığını irdeledi.

Çoşkun," Yeni Asya grubu ve Nurcu hareketi ayrıca FETÖ yapısıyla ilgili bir kelam etmek istiyorum. Nurcu kesimin yayın organı Yeni Asya Gazetesi'nin sahibi ve imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular ve terörist Fetulah Gülen arasında 1970'lerde bir birliktelik konusu var ancak daha sonra anlaşamıyorlar. Mehmet Kutlular ile Fetulah Gülen'in arası açılıyor. 1999 yılında Kutlular Milliyet Gazetesi'ne bir röportaj veriyor. Karanlık yapılar bana da geldiler ama ben reddettim. Ben reddedince Fetulah'a gittiler o kabul etti ve 80 sonrası da Gülen palazlanıp büyüdü. FETÖ 17-25 Aralık'ı yapıyor iktidara karşı. Kutlular o dönemde hasta olduktan sonra aynı zamanda aklını da kaybettikten sonra ona ait olan Yeni Asya artık FETÖ'nün yayın organı haline geldi. FETÖ'den ihrac edilenlere yargısız infaz diyor. Ve FETÖ de diyemiyorlar. Sadece 2016'da 15 Temmuz'da tam 20 tane Risale-i Nur talebesi öldürüldü ya da ortadan kaldırıldı.

Said-i Nursi'nin 20 talebesi öldürüldü

Muzaffer Erdem 11 Ocak 2016, Nuri Kul 14 Ocak 2016, Saim Köseoğlu 20 Ocak 2016, Ahmet Aytimur 31 Ocak 2016, Rahime Özdemir 16 Şubat 2016, Mehmet Kırkıncı 24 Şubat 2016, Said Özdemir 26 Şubat 2016, Şükrü Altıntabak 10 Mart 2016, İsmail Güven 11 Mart 2016, Enver Galip Ceylan 23 Nisan 2016, Ali Çakmak 30 Nisan 2016, Kemal Ural 1 Mayıs 2016, Sait Gecegezen 16 Mayıs 2016, Ahmet Atak 18 Mayıs 2016, Şükan 3 Temmuz 2016 ve Abdullah Yeğin çok önemli 7 Temmuz 2016 bu isimler sıradan isimler değil; FETÖ 16 Temmuz'da bu darbeye kalkışacak ve kendi yapısının yalnız kaldığını bildiği için bu abiler konuşur diye bir bir ortadan kaldırıldığı söyleniyor. Bu insanlar Said-i Nursi'yi görmüş insanlardır. Mehmet Kutlular ki FETÖ'nün en önemli rakibi hasta olup hastanelere düşürüldü ve kızı ortadan kaldırıldı. Gazetesine de hükmedemedi ve vefat etti. 15 Temmuz'dan önce sadece 5-6 ay içerisinde Said-i Nursi'nin talebeleri ortadan kaldırıldı. Peki bu abileri kim ortadan kaldırttı ve son 10 yılda Kutlular'ı kim hastaneye düşürdü ve gazeteye hükmedemez hale getirdi? Bu soruyu Nurcular'ın kendisine sorması gerekiyor.

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