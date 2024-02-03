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Dünya 15 siyonist daha cehenneme postalandı
Dünya

15 siyonist daha cehenneme postalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-03 14:38:00 -
15 siyonist daha cehenneme postalandı

İzzeddin Kassam Tugayları, Gazze'nin batısında 15 İsrail askerini imha ettiklerini duyurdu.

İzzeddin Kassam Tugayları, Gazze'nin batısında 15 İsrail askerini imha ettiklerini duyurdu.

Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, "Kassam mücahitleri, Gazze kentinin batısındaki Cevazat bölgesinde sıfır mesafeden 15 siyonist askeri öldürdü." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, terörist İsrail ordusuna ait bir zırhlı taşıyıcının da Yasin-105 roketiyle hedef alındığı kaydedildi.

Arap Postası'nın aktardığına göre Kassam, "mücahidlerin savaş hatlarından dönerken karmaşık bir pusuda 3 Siyonist Merkava tankını ele geçirdiklerini ve onları Yasin 105 mermileri ve (Şavaz) ile hedef aldıklarını doğruladı" açıklamasında bulundu.

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