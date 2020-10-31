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Gündem 15 saat sonra böyle çıkarıldı
Gündem

15 saat sonra böyle çıkarıldı

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından Fadime Talu isimli kadın 15 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 13:34:00 -

İzmir'in Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde arama kurtarma çalışmaları yürütülen 9 bina arasındaki Yılmaz Erbek Apartmanı'nda enkaz altında kalan Fadime Talu'ya, 15 saat sonra ulaşıldı.

Talu, alt iki katı çöken binada yıkıntıların arasından AFAD ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı. Fadime Talu'nun, AFAD ekiplerince enkazdan çıkarılması kameraya yansıdı. Talu, yıkıntıların arasından çıkarıldıktan sonra boyunluk takılıp, ilk müdahalesi yapılarak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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