1,5 milyon vatandaş ULAK’tan ‘Alo’ diyor

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, ULAK olarak ekosistemlerinin her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Ürünlerinin sahada, canlı sistemlerde dünya devleriyle yarıştığını vurgulayan Balcı, 4G, 5G ve ötesi teknolojik kazanımların global düzeyde dikkat çektiğini ve iş birlikteliklerinin her geçen gün arttığını söyledi. Balcı, teknolojik ve ekonomik yarışta ön almak için artık sahada ULAK ile markalaşan ürünleri, teknolojik kazanımları, ülke olarak topyekun ve çok daha hızlı bir şekilde ekonomik kazanımlara dönüştürmek zorunda olduklarını ifade ederek, “Eylül başı itibarıyla 71 ilimizde 1300 baz istasyonumuzla 3 operatörümüze de hizmet veriyor, 1,5 milyondan fazla vatandaşımızın yerli ve milli teknolojilerle iletişimini sağlıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde geçen yıl ocak ayından itibaren 4,5G iletişimi için ULAK baz istasyonlarının hizmet vermesinin, kendilerine olan güveni ve baz istasyonlarının kullanılabilirliğini gösterdiğine dikkati çeken Balcı, bunun aynı zamanda üzerlerindeki sorumluluğu da katbekat artırdığını dile getirdi. Balcı, gelinen aşamada, 1300 baz istasyonuyla bir taraftan mutlu olurken diğer taraftan ülkede yaklaşık 50 bin civarındaki 4,5G baz istasyonuyla kıyaslandığında çok da iyi bir durumda olmadıklarını kabul ettiklerini anlattı Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Balcı, şöyle konuştu: “4,5G sistemlerinin en az 2030’a kadar kullanımda olacağı, 5G sistemlerinin 4,5G sistemlerle kullanılacağı, ülkemizde 4,5G yatırımlarının 2025’e kadar devam edeceği, global ölçekte de 4,5G yatırımlarının önümüzdeki 4-5 yıl bazı bölgelerde artarak devam edeceği bilinen gerçekler. Bu nedenle elde edilen kazanımları, başka baharlara ötelemeden, stratejik yaklaşımla nerede fırsat varsa kullanabilmeliyiz ki sürdürülebilir, maliyet-etkin çözümler üretilebilsin, süreç devam etsin, çark dönsün ve en önemlisi ulusal cari açığımızın azaltılması yönünde bir nebze de olsa katkımız olsun.”

“Ekosistemimizi zenginleştiriyoruz”

Balcı, çalışmaların, yapılan işlerin çeşitliliği ve gerektirdiği teknolojik derinlik dikkate alındığında, tek firma veya tek grup tarafından gerçekleştirilebileceklerin çok ötesinde olduğuna işaret ederek, ULAK Haberleşme olarak çalışmalarını hissedarları ASELSAN ve HAVELSAN başta olmak üzere NETAŞ, ARGELA, TÜRKSAT, KAREL, PIWorks, PAVOTEK ve HTK üyesi birçok firmanın da bulunduğu 100’ü aşkın kuruluş, üniversite ve sivil toplum örgütleriyle oluşturdukları ekosistemle gerçekleştirdiklerini, bu ekosistemi de her geçen gün zenginleştirmeye özen gösterdiklerini anlattı.

“Yerli ve milli çözümler için herkes gayret göstermeli”

Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi faaliyetlerinin içinde de aktif olarak yer aldıklarını, birlikte daha güçlü olacaklarının bilinciyle tüm birikim ve tecrübeleri paylaşarak bulundukları her ortama değer katmaya gayret ettiklerini ifade eden Balcı, “Teknoloji çok hızlı değişiyor. İçinde bulunduğumuz sürece ister yarış diyelim ister savaş diyelim, ekonomik ve teknolojik yönden güçlü olmak zorunda olduğumuz bu dönemde, yerli ve milli çözümlerin önünün açılması için gerekli gayreti, özveriyi herkes göstermeli” değerlendirmesinde bulundu.

Uçtan uca yerli milli 5G

5G ve ötesi için yürütülen çalışmalarda, 2015’te başlatılan Ar-Ge projelerinin sonucu sahada halen çalışan 5G hazır sistemlerinin oluşturduğu teknolojik kazanım ve tecrübeyle ilerlediklerini vurgulayan Balcı, şu bilgileri verdi: “5G ve ötesine doğru önümüzdeki dönem genişbant iletişim teknolojilerinde yerli ve milli sistemlerin yapılabilirliğine olan güvenin artırılması konusunda ULAK’ın geldiği nokta çok önemli bir referans oluşturdu. Kendi bünyemizde gerçekleştirdiğimiz 5G ve ötesi Ar-Ge çalışmalarına ilgili kurumlarımızın üst seviye yetkililerinin yönlendirmesi sonucu TÜBİTAK Uçtan Uca Yerli Milli 5G (UUYM5G) Projesi kapsamında da devam ediyoruz. Burada sahada elde ettiğimiz tecrübe ve birikimlerimizi de katarak, öncü ve paylaşımcı bir anlayışla projenin sağlıklı ilerlemesi için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz.”