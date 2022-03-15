15 Mart akşam namazından sonra okunacak dualar hangileri?

Beladan korunmak için okunacak dualar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Beladan yada Musibetten kurtulmak veya bir isteğin gerçekleşmesi için; akşam ile yatsında bir okunacak bir takım dualar bulunmaktadır. Rûmî Takvim'e Göre Mart Ayı'nın İlk Çarşamba Gecesi (Yani 15 Mart 2022 Salı'yı 16 Mart 2022 Çarşamba'ya bağlayan gece) akşam namazından sonra 1 senelik belâlardan korunmak için okunacak duâlar aşağıdaki gibidir:

1-) İlk başta Euzü ve her birinin başında Besmele okunarak 12 kere Fatiha Suresi okunur.

2-) 100 kere:

[Bismillahirrahmanirrahim]

("O Rahmân ve O Rahîm olan Allâh'ın ismiyle.")

3-) 100 kere:

[Bismillahillezi Lêyedurru measmihi şeyunfilardi velêfissemêi vehüvessemiulalim]

("O Allâh'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte (olana) ne yerde, ne de gökte hiçbir şey zarar veremez. O hakkıyla işiten, çok iyi bilendir.")

4-) 100 kere:

[Lâhavle velâguvvete illâbillâhil aliyyilazim]

("Günahlardan dönüş ve ibâdete kuvvet ancak Yüce ve Ulu olan Allâh-u Te'âlâ'nın yardımıyladır.")

5-) 27 kere Kadr (İnnâ Enzelnâ) Sûresi (Kadir Suresi) okunur.

6-) 100 kere:

[Ya Hâlig]

7-) 100 kere:

[Subbûhunguddusun]

8-) En sonunda ise aşağıdaki savalatı şerife okunur:

[Allahümme Sallialê Seyyidinâ Muhammedinnebiyyilümmiyyi vealê âlihi vesahbihi vesellim teslimâ]

(Muhammed Mustafâ Mâü'l-'Ayneyn, Na'tü'l-bidâyât ve Tavsîfu'n-nihâyât) (Kaynak cubbeliahmethoca.com)