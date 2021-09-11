15 bin öğretmen ataması branş dağılımı kontenjan taban puanları

15 bin atama branş dağılımı MEB öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve 15 bin sözleşmeli öğretemnlik atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu?

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

15 Bin öğretmen atama boş kontenjan ve branş dağılımı henüz belli olmadı.

2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılanlara Ait Taban Puanlar şu şekilde olmuştu:

Beden eğitimi KPSS taban puanı 74,81114

Bilişim Teknolojileri KPSS taban puanı 85,72941

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi KPSS taban puanı 80,45288

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği KPSS taban puanı 71,92481

Fen bilimleri öğretmenliği KPSS taban puanı 71,83010

İ.H.L. Meslek Dersleri KPSS taban puanı 77,33097

İlköğretim matematik öğretmenliği KPSS taban puanı 62,19634

İngilizce öğretmenliği KPSS taban puanı 61,90226

Matematik KPSS taban puanı 69,34726

Okul Öncesi Öğretmenliği KPSS taban puanı 75,71215

Sınıf öğretmenliği KPSS taban puanı 50,09558

Türkçe öğretmenliği KPSS taban puanı 73,21571

Adalet KPSS taban puanı 83,21765

2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılanlara Ait Taban Puanlar için tıklayın

ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN