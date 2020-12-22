147 usulsüzlük 26 ihale yolsuzluğu

Sayıştay’ın İBB Denetim raporunda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminin ihale kanununu delerek “doğrudan hizmet alım ihaleleri” yaptığı ve “rekabeti engelleyici koşullar” öne sürdüğü belirtildi. İşte o usulsüzlüklerden bazıları...

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, usulsüzlükte sınır tanımıyor. Bu acı gerçek ise Sayıştay’ın İBB Denetim Raporu sayfalarında yer alıyor. CHP’li İmamoğlu bir buçuk sene içerisinde İBB’yle ilgili olarak toplamda 147 usulsüzlüğe imza atıyor. Bu usulsüzlüklerin 26’sı ise doğrudan ihale yolsuzluğunu içeriyor. İhale müfettişleri tarafından 63. Numaralı bulgu olarak işaretlenen tespitte şu ifadeler yer alıyor:

Pazarlıksız kiralama

“Araç kiralama ihalesine ait teknik şartnamede ihaleye katılımı kısıtlayıcı hükümlerin bulunması ve bu suretle geçerli herhangi bir teklif alınamayarak araç kiralama hizmet alım işinin pazarlık usulü ile gördürülmesi.” İmamoğlu’nun haksız rekabetle yandaşlarına ihale verdiğini ise 61. Bulguda, “Kiraya verme veya mülkiyetin dışında ayni hak tesisine ilişkin yapılan bazı ihalelerin teknik şartnamelerinde ihaleye katılımı kısıtlayıcı, rekabeti engelleyici hükümlerin yer alması” ifadeleriyle saptanıyor.

Yandaşa ballı ihaleler!

İhale yapılmadan birçok ‘hizmet alımının’ gerçekleştirildiğinin vurgulandığı raporda, “İhale yapılmaksızın belediye şirketlerine devredilmesi mümkün olmayan bazı haklar ile taşınmazların idare tarafından ihalesiz olarak söz konusu şirketlere devredilmesi” ifadelerine yer veriliyor. Süt dağıtımında bile usulsüzlüğün yapıldığının belirtildiği raporda, “İdarece sosyal yardım kapsamında dağıtılmak üzere alınan paketlenmiş sütlerin ihale yapılmadan Kamu İhale Kanunu’nun istisnaları düzenleyen hükmüne göre satın alınması” başlığıyla yolsuzluk tek tek açıklanıyor. Araç alım ihalelerinde büyük yolsuzlukların döndüğünün vurgulandığı müfettiş raporunda, “İdarenin araç kiralama ihalesi kapsamında, mevzuatında izin verilenin üzerinde motor hacimli ve yabancı menşeli araç temin edilmesi” 64. bulgu olarak yer aldı.

Yolsuzluk furyası

Raporda yandaşların ballı ihalelerle nasıl semirtildiği de anlatılıyor.

Sayıştay müfettişleri, “Büyükşehir belediye sınırları dahilinde özel deniz taşımacılığı kapsamında faaliyette bulunan deniz motorlarına idare tarafından ihalesiz ve süresiz olarak plaka verilmesi” başlıklı tespitlerinde söz konusu rezaleti örneklendiriyor. Rapordaki 81 numaralı bulguda ise “İdarenin yapım işi ihalelerinde fiilen yapılan işlerin, ihale kapsamındaki işlere nazaran büyük oranda farklılık göstermesi” ifadelerine yer veriliyor. Liyakati gözetmekten ziyade yandaşı beslemeye çalışan İmamoğlu’nun, İstanbul’u nasıl bir vizyonsuzluğa mahkum ettiği de müfettiş tespitinde yer alıyor. Rapordaki, 4, 37, 38, 39, 41, 42 (a ve b fıkraları) 43, 44, 48, 50, 51, 52, 53, 72, 77, 80, 82, 85 numaralı bulgularında da ihale yolsuzluklarına yer veriliyor.