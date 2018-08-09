145 ülke, 436 bölgeye gönül yolculuğu

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyet Başkanı Ali Erbaş, TDV'nin bu yılki vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin, "Sayısı 385'i bulan görevli ve gönüllü dostlarımız ile yurt içinde 280 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde bu hayri çalışmayı gerçekleştireceğiz" dedi.

Erbaş, TDV Kocatepe Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş 2018 Vekaletle Kurban Kesim Programı" gönüllü uğurlama törenine katıldı.

Programda konuşan Erbaş, TDV'ye ve çalışanlarına, kuruluşundan bugüne kadar iyilik ve hayır yolunda yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

TDV'nin bu yılki vekaletle kurban kesim organizasyonu temasının "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" olduğunu anımsatan Erbaş, "Bayramı sevdikleriyle değil, yeryüzündeki mazlum ve ihtiyaç sahibi kardeşleriyle idrak etmeyi tercih eden, sayısı 385'i bulan görevli ve gönüllü dostlarımız ile yurt içinde 280 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde bu hayri çalışmayı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

6 BİN 500 KİŞİ GÖREVLİ

Erbaş, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen vekaletle kurban organizasyonunda toplam 6 bin 500 kişinin görev alacağını, bu görevlilerin bölgelerde yaşananları yakından göreceğini anlattı.

Bu durumun kulluk yolculuğunu ve mümin sorumluluğunu da anlamlandıracağını vurgulayan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Malumunuz olduğu üzere bu tür hizmetlerin Rabbimiz katında çok değerli olmasının yanında bir o kadar da zor ve manevi mesuliyeti ağır bir iş olduğu aşikardır. Nitekim aziz milletimizin ibadet niyetiyle yaptığı yardımı, duasını, umudunu, hayallerini birer emanet olarak alıp taşımak, esasen dünyanın en hassas ve ağır sorumluluğunu yüklenmek anlamına gelmektedir. Hal böyleyken, bu uğurda yapılan en küçük ihmal, israf ve dikkatsizlik Allah katında hesabı verilemeyecek bir vebalin altına girmek demektir."

Erbaş, bu iyilik organizasyonunun İslam'ın evrensel hakikatlerinin ve Müslüman kimliğinin dünyaya tanıtımının yapılacağı en uygun zemin ve imkan olduğuna işaret ederek tüm gönüllülerin söz konusu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi ve bulundukları coğrafyalarda İslam'ın güzide bir temsilcisi olduklarını bir an bile akıllarından çıkarmaması gerektiğini vurguladı.