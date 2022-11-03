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Ekonomi 143 yıllık dev firma iflas başvurusu yaptı! Kötü haber
Ekonomi

143 yıllık dev firma iflas başvurusu yaptı! Kötü haber

Almanya'nın önde gelen mağazalar zinciri Galeria Karstadt Kaufhof, küresel ekonomik çalkalanmalar nedeniyle ön iflas başvuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 10:10:00 -
143 yıllık dev firma iflas başvurusu yaptı! Kötü haber

Almanya'nın en büyük mağazalar zinciri Galeria Karstadt Kaufhof, ön iflas başvurusunda bulundu.

143 yıllık mağaza, 3 şubesinden birini kapatmayı planlıyor.

97 kentte 131 mağazası ve 17 bin çalışanı olan Galeria Karstadt Kaufhof'un geçtiğimiz mali yılı 622 milyon euro zararla kapattığı ifade edildi.

Mağazalar zinciri iki yıl önce de 680 milyon euro devlet yardımı ile kurtulmuştu.

Şirketin kalacak olası 2 şubenin de üstesinden gelemeyeceği onları da çok sürmeden kapatacağı ifade ediliyor.

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