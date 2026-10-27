14 yıl sonra Türkiye'nin kapısını çaldılar

Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yousef Bin Abdullah Al Benyan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Suudi Arabistan'dan eğitim alanında 14 yıl aradan sonra bu düzeyde gerçekleşen ziyaret, Ankara'daki Yükseköğretim Kurulunda yapılan görüşmelerle iki ülke arasındaki yükseköğretim ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Bölgesel güvenlik gelişmelerinin uluslararası gündemde önemli yer tuttuğu bir dönemde gerçekleşen ziyarette dört ana başlık masadaydı: iki ülkenin önde gelen üniversitelerinin ortak bilimsel araştırmalar için eşleştirilmesi, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılması, mesleki ve teknik eğitim alanında tecrübe paylaşımı ile Türkçe ve Arapçanın karşılıklı öğretiminin kolaylaştırılması.

Burs programının yeniden başlatılması talep edildi

Özvar, Suudi Arabistan hükümetinin Türkiye'de öğrenim görmek isteyen öğrencilere sağladığı burs programının yeniden başlatılmasının önemine dikkati çekti. YÖK Başkanı, daha fazla Suudi öğrenciyi Türkiye'deki üniversitelerde ağırlamak için Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Al Benyan da Suudi Arabistan'ın uluslararası öğrencilere yönelik burs ve eğitim programlarının Türk tarafına tanıtılacağını, Türkiye'deki benzer imkânların Suudi öğrencilere duyurulması konusunda iş birliğine açık olduklarını dile getirdi.

Üniversiteler Forumu Nisan 2027'de Suudi Arabistan'da düzenlenebilir

Üniversiteler arasında doğrudan ve kalıcı ortaklıklar kurulmasının önemine değinen Özvar, iki ülkenin üniversite rektörlerini, yöneticilerini ve akademik temsilcilerini bir araya getirecek bir Türkiye-Suudi Arabistan Üniversiteler Forumu düzenlenmesini önerdi. Öneriyi desteklediğini açıklayan Al Benyan, forumun Nisan 2027'de Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek İnsan Sermayesi Girişimi etkinliği kapsamında düzenlenebileceğini belirtti.

Ortak araştırma projeleri için Türk ve Suudi üniversitelerinin eşleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Al Benyan, mühendislik, sağlık bilimleri ve yapay zekayı bu araştırmaların geliştirilebileceği öncelikli alanlar arasında gösterdi. Suudi Bakan, öğretim üyesi ve öğrenci değişim programlarının da daha ileri bir düzeye taşınmasını istediklerini kaydetti.

İki ülkenin akademik birikiminin, araştırma kapasitesinin ve kurumsal deneyiminin bir araya getirilmesinin öğrencilere, bilim insanlarına ve toplumlara önemli katkılar sağlayacağını belirten Özvar, "Bugün ortak hedefimiz, bu potansiyeli somut ve sürdürülebilir girişimlere dönüştürmek olmalıdır" dedi.

Al Benyan: Türk kurumları Suudi Arabistan'da kendi müfredatıyla faaliyet gösterebilir

Görüşmede Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinde geliştirdiği mesleki yükseköğretim modeli de ele alındı. Özvar, sanayiyle iç içe eğitim veren meslek yüksekokullarının nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinde önemli başarılar elde ettiğini belirtti; Türkiye'nin iş yeri temelli eğitim, uygulamalı öğretim ve üniversite-sanayi iş birliği konusundaki deneyimlerini Suudi Arabistan ile paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

Al Benyan, Türkiye'nin mesleki eğitimdeki güçlü birikimine değinerek bu alanda daha ileri bir iş birliğine açık olduklarını belirtti. Suudi Bakan'a göre Türk eğitim kurumları, yalnızca bilgi ve öğrenci değişimiyle sınırlı kalmayıp Suudi Arabistan'da kendi eğitim sistemleri, müfredatları ve yönetim modelleriyle de faaliyet gösterebilir.

Türkçe ve Arapçanın karşılıklı öğretimini kolaylaştıracak imkânların geliştirilmesi de görüşmenin konuları arasındaydı; dil öğretimine yönelik iş birliklerinin artırılması ve öğrencilerin karşılıklı eğitim imkânlarından daha fazla yararlanmasının sağlanması üzerinde duruldu.

Taraflar, belirlenen iş birliği alanlarında kısa sürede somut adımlar atılmasını ve Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerin Suudi Arabistan'da düzenlenecek yeni bir buluşmayla sürdürülmesini de değerlendirdi. Yükseköğretim Kurulundaki görüşmelere Türkiye tarafından YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi rektörleri katıldı. Suudi Arabistan heyetinde ise ülkenin önde gelen üniversitelerinin rektörleri ve mesleki eğitim alanındaki üst düzey yöneticiler yer aldı.