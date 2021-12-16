14 yaşındaki yıldız adayı Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Barcelona ve Benfica altyapılarında forma giymiş 14 yaşındaki İsak Vural'ı transfer etti.
Fenerbahçe, Barcelona ve Benfica altyapılarında forma giymiş 14 yaşındaki İsak Vural'ı transfer etti.
Fenerbahçe geleceğe yönelik önemli bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler bu doğrultuda 14 yaşındaki İsak Vural'ı Türkiye'ye getirecek.
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı-lacivertliler, babası Türk, annesi İsveçli olan 14 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı İsak Vural'ı Türkiye'ye getirecek.
Küçük yaşına rağmen yeteneğiyle adından söz ettiren İsak Vural, bir süre Barcelona altyapısında antrenmanlara çıkmış ancak Vural ailesine ikamet imkanı sağlanamadığı için bu transfer gerçekleşmedi. İsak, Barcelona'nın ardından Benfica ile anlaşmıştı. Geleceğin yldız adayı Benfica'dan ayrılarak, taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye imza atacak.