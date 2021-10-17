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Yaşam 14 yaşındaki Meryem'den acı haber!
Yaşam

14 yaşındaki Meryem'den acı haber!

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, dün aileleriyle geldikleri piknikte arkadaşı ile terliği almak isterken düştüğü gölde kaybolan 14 yaşındaki Meryem'in cansız bedeni bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 12:20:00 -
14 yaşındaki Meryem'den acı haber!

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, düştüğü baraj gölünde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Ailesiyle Uzunlu Barajı kenarında piknik yaparken düştüğü baraj gölünde kaybolan 14 yaşındaki Meryem Dalbudak'ın cesedi, Ankara'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkartıldı. Dalbudak'ın cenazesi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Göle düşen terliği almak istemişlerdi

Çalapverdi köyünden dün aileleriyle Uzunlu Barajı kenarında piknik yapmaya gelen çocuklar, su kenarında oynarken birinin terliği göle düşmüştü.

Çocuklardan S.Ö. (14) ile Meryem Dalbudak (14) el ele tutuşup terliği almaya çalışırken dengelerini kaybederek düştükleri suda kaybolmuş, balıkçılar S.Ö.'yü kurtarmıştı.

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