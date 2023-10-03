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Dünya 14 yaşındaki çocuk AVM'yi taradı
Dünya

14 yaşındaki çocuk AVM'yi taradı

Yeniakit Publisher
2023-10-03 22:20:00 -

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 14 yaşında bir çocuk, Siam Paragon adlı alışveriş merkezinde dehşet saçtı. 2 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaraladı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 14 yaşında bir çocuğun, Siam Paragon adlı alışveriş merkezinde tabancayla ateş açması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AVM'de kurşun yağdırdı

Bangkok Post'un haberine göre, yerel saatle 16.40'ta 14 yaşında bir çocuk, Bangkok'un Siam Paragon alışveriş merkezinde tabancayla 10 el ateş etti. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı, polis yerel saatle 17.10'da saldırganı yakaladı.

Ruhsal sorunları olduğu ortaya çıktı

Öte yandan sosyal medyadaki görüntülerde, bir erkek çocuğun alışveriş merkezine tabancayla girdiği görülüyor. Polis yetkilileri, çocuğun karakolda "kafasının karışık" göründüğünü ve ona "insanları vurmasını" söyleyen sesler duyduğunu söylediğini aktardı. Polis ayrıca çocuğun geçmişte ruhsal sağlığı için hastanede tedavi gördüğünü belirterek daha fazla bilgi paylaşmayacağını kaydetti.

AVM'deki saldırıda ölenlerden birinin 34 yaşında Çinli bir kadın ve diğerinin de Myanmarlı bir kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

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