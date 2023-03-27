14 yaşındaki çocuğa işkence! 3 polis tutuklandı
Diyarbakır Lice'de 14 yaşındaki çocuğa işkence eden 3 polis tutuklandı, 2 polis serbest kaldı.
Diyarbakır Lice'de 14 yaşındaki çocuğa işkence eden 3 polis tutuklandı, 2 polis serbest kaldı.
Lice Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mart'ta 14 yaşındaki Y.D'ye işkence ettikleri için gözaltına alınan 1 komiser ile 4 polis memuru adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
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