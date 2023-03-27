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Yerel 14 yaşındaki çocuğa işkence! 3 polis tutuklandı
Yerel

14 yaşındaki çocuğa işkence! 3 polis tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-03-27 09:14:00 - 2023-03-27 09:17:45
14 yaşındaki çocuğa işkence! 3 polis tutuklandı

Diyarbakır Lice'de 14 yaşındaki çocuğa işkence eden 3 polis tutuklandı, 2 polis serbest kaldı.

Diyarbakır Lice'de 14 yaşındaki çocuğa işkence eden 3 polis tutuklandı, 2 polis serbest kaldı.

Lice Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mart'ta 14 yaşındaki Y.D'ye işkence ettikleri için gözaltına alınan 1 komiser ile 4 polis memuru adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

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