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Yaşam 14 yaşındaki çocuğa hayvanat bahçesinde jaguar saldırısı
Yaşam

14 yaşındaki çocuğa hayvanat bahçesinde jaguar saldırısı

Meksika'da bir hayvanat bahçesinde fotoğraf çektirmek isteyen 14 yaşındaki çocuk jaguar saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 01:42:00 - 2022-07-25 01:43:47

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde yer alan Leon Şehri Hayvanat Bahçesi'nde bulunan jaguar 14 yaşındaki Jose adlı çocuğa saldırdı. Saldırı sonucu ayağından yaralanan Jose'ye ilk müdahaleyi ailesi ve hayvanat bahçesi görevlileri yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen Kızılhaç ekipleri ise çocuğu tıbbi müdahale için hastaneye kaldırırken, Jose'nin sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

Hayvanat bahçesi yönetinden açıklama

Leon Hayvanat Bahçesi yönetimi olaydan sonra yaptığı yazılı açıklamada, tesiste hem ziyaretçilerin hem de hayvanların güvenliğini sağlamak amacıyla kafesleri çevreleyen güvenlik bariyerlerinin aşılmaması gerektiği ifade edilerek, çocuğun bu uyarılara rağmen bariyerleri aşarak jaguarın kafesine yaklaştığı belirtildi. Hayvanat bahçesi yönetimi ayrıca, yaralanan çocuğun tedavisine destek olacaklarını belirtti.

Fotoğraf çekmek için güvenlik bariyerini aştı

Görgü tanıkları ise, çocuğun fotoğraf çekmek istediği için güvenlik bariyerini aşarak kafese yaklaştığını söyledi.

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