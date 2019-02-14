14 Şubat sizin için ne anlam ifade ediyor? Vatandaştan Hristiyan adeti 14 Şubat yorumu

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Hristiyanların "kutsandıkları gün" olan Saint Valentine's Day (Aziz Valentine Günü) ülkemizde 'Sevgililer Günü' adıyla kutlanıyor.

İslam dininde ve Türk örf, adet ve geleneklerinde yeri olmayan bu günü mağazalar fırsata çevirirken, 'tüketim çılgınlığı' yaşanıyor. Diğer taraftan uzmanlar da "Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, onlardan sayılır" hadisini hatırlatarak, 'Sevgililer Günü bir Hristiyan adetidir' uyarısında bulunuyorlar.

Hristiyanların kutsal günü olan Aziz Valentine Günü yıllardır ülkemizde 14 Şubat Sevgililer Günü adı altında kutlanıyor. Akit Soruyor ekibi 14 Şubat'ta Ankaralılara "14 Şubat sizin için ne anlam ifade ediyor?" sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız bir vatandaş şunları söyledi: "Evet kalplerimiz sevgili için çarpıyor. Sevgili bizim için Allah'tır, Peygamberimizdir. Biz hergün sevgililer gününü kutluyoruz ama bizim kutlamamız diğerlerinden farklı oluyor"