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14 ilde flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale'de FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem yapılanması'nayönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Çanakkale'deki operasyonun yanı sıra Elazığ merkezli 13 ilde başlatılan geniş çaplı operasyonda ise 19 gözaltı kararı var.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:19
14 ilde flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem yapılanması'nın ortaya çıkarılmasına ve ankesörlü telefonlardan örgüt üyeleriyle yapılan 'ardışık arama'ların tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan, 23'ü muvazzaf 26 askerin gözaltına alınması için operasyon düzenlendi. Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınırken, firari 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

19 ASTSUBAY HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında askeri yapılanmada yer alan 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik Elazığ merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda şüphelilerin çoğunluğunun gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü ardışık telefon aramasıyla tespit edilen 3'ü emekli 1'i müstafi, 15'i muvazzaf toplam 19 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.Gözaltı kararı üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 19 şüphelinin yakalanması için Elazığ merkezli Ankara, Balıkesir, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Kırıkkale, İstanbul, İzmir, Erzurum, Antalya, Sakarya, Kayseri ve Ankara'da sabah saatlerine eş zamanlı operasyon yaptı.

13 ilde yapılan operasyon kapsamında şuana kadar şüphelilerin çoğunluğunun yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:19
  1. Kırıkkale
  2. Sakarya
  3. Kahramanmaraş
  4. Kayseri
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Erzurum
  8. Elazığ
  9. Çanakkale
  10. Balıkesir
  11. Antalya
  12. Ankara
  13. Afyon
  14. FETÖ/PDY
  15. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
  16. mahrem yapılanma

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