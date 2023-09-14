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İSLAM 14 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

14 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-09-14 06:37:00 -
14 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (14 Eylül 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



فَمَٓا اُو۫تٖيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَاَبْقٰى لِلَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَۚ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir.

 Allah katında olanlar ise daha iyi ve daha kalıcıdır.

 Bunlar, iman eden ve rablerine dayanıp güvenenler içindir."

(Şûrâ Suresi - 36)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Bireylerinin çoğu, başta inanç alanı olmak üzere birçok konuda bağnaz bir tutum sergiledikleri ve karanlık bir zihniyeti temsil ettikleri için Câhiliye toplumu olarak nitelenen sosyal yapıda köklü bir değişim meydana getirerek insanlık için örnek bir nesil ortaya çıkarmayı hedefleyen Kur’an, bu âyetlerde, daha Mekke dönemindeyken, imanın aksiyona dönüşmesini istemekte, kişinin hem Allah’a karşı vecîbelerini yerine getirirken hem de başkalarıyla ilişkilerini düzenlerken vazgeçemeyeceği bazı hayat düsturları vermektedir.

Her şeyden önce insan bu dünyada sahip olduğu imkânlara kendi hünerinin ürünü olarak bakmamalı, bunların kendisine “verilmiş” olduğunu iyi kavramalı, bunların geçici, Allah katındakilerin ise kalıcı olduğunu, kalıcı nimetleri hak etme yolunun da imandan ve Allah’a dayanıp güvenmekten geçtiğini unutmamalıdır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 753-754


 

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“İnsanlara öyle bir zaman gelir ki, kişi malı helâlden mi, haramdan mı aldığına hiç aldırmaz.”

Kaynak: Buhârî, Büyû, 7, 23




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