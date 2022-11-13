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İSLAM 13.11.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

13.11.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-11-13 07:15:00 -
13.11.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِه۪ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِۜ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ 
مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍۜ اِنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ بَص۪يرٌ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa,   Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez.

 Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir."

 (Lokmân Suresi - 27)               (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Ashabım! Sizler mümin kardeşlerinizin yanına varacaksınız.

 Binaenaleyh binek hayvanlarınıza dikkat ediniz.

 Kıyafet ve elbiselerinizi düzeltiniz ki; insanlar arasında parmakla gösterilecek gibi olasınız.

 Çünkü Allah Teâlâ, çirkinliği, çirkin söz söylemeye özenen kimseleri sevmez."

 (Ebu Davut, Libas, 25)
 

GÜNÜN SÖZÜ:

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