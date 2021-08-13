13.08.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُواؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.”

(En'âm Suresi - 132) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



O, her bir ferdin derecesini yaptıklarına göre belirler. Çünkü Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Hiçbir şey O’nun ilminin dışında kalmadığı için insanları amellerine göre derecelendirmekte de hata etme ihtimali yoktur.





ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Büyük günahlar şunlardır: Allah’a ortak koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmek.”



(Buhârî, Eymân ve’n-nüzûr 16, Diyât 2)