  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sürücüler dikkat! Cezası tam 20 bin 342 TL oldu

İsmail Demir: Gezgin, Tayfun ve Cenk'ten sonra yeni müjdeler yolda! Yeni mühimmatlar Türkiye'nin gücüne güç katacak

Rusya, Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi oldu! Suudi Arabistan ve Irak’ı geçti

AK Parti heyeti kaza yaptı

Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

Mısırlı gazeteciden çarpıcı açıklamalar: “Türkiye’nin başkanını İngiliz MBC şirketi belirleyecek”

Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Kılıçdaroğlu'nun iftirası kümeste patladı

Petrol, elmas, altın fışkırıyor! Türkiye'ye resmen teklif ettiler

Ne adres var ne de telefon! Bay Kemal’den sanal fon turu

Kodese bir yolcu daha! Herkes oto yıkamacı sanıyordu bakın kim çıktı
Yerel 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Yerel

13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Muğla Menteşe'de hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kontrol noktasında yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 18:59:00 -
13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, araması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hakkında "bina içinde muhafaza alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. yol kontrol noktasında gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23