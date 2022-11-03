13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Muğla Menteşe'de hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kontrol noktasında yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, araması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda hakkında "bina içinde muhafaza alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. yol kontrol noktasında gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.