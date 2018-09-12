0553 313 94 23

13 yerli enerji santrali için Akfen’e EBRD’den dev kredi

Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından, yerli ve yenilenebilir kaynaklı 13 enerji santrali için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 102 milyon dolarlık kredi sağlandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:36
13 yerli enerji santrali için Akfen’e EBRD’den dev kredi

Söz konusu 102  milyon dolarlık kredinin toplam kurulu gücü 327 megavat olacak 9 güneş ve 4 rüzgar enerjisi santralinin hayata geçirilmesinde kullanılacağı açıklandı. Kaynağın 52 milyon dolarlık bölümüyle  Konya, Amasya, Tokat, Van ve Malatya’da toplam 85 megavatlık 9 güneş enerjisi santrali kurulacağı ifade edildi.

RÜZGAR ENERJİSİNE YATIRIM

Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, EBRD kredisinin şirketin yatırımlarının hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Karabeyoğlu, “Önümüzdeki dönemde özellikle rüzgar enerjisi alanında yeni yatırımlarımız ve muhtemel satın almalarımız devam edecek” açıklamasında bulundu.

 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:36
  1. Van
  2. Tokat
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Amasya
  6. Akfen Yenilenebilir Enerji
  7. Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ üyelerini böyle kategorize etmiş!
    1. FETÖ üyelerini böyle kategorize etmiş!
    2. Fenerbahçe şimdi yandı! Tüm maçlar...
    3. Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar?..
    4. İran'dan, ünlü uçak şirketi ATR'ye..
    5. Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye Varlık..
    6. 1,7 milyar dolarlık anlaşmada imzalar..
    7. Çorum'da akılalmaz olay! 8 köpeği..
    8. Barajda avlanan balıkçıyı şoke eden..
    9. Dolar kurunda düşüş sürüyor
    10. Nevşehir'de korkunç olay! Karı koca..
    11. Danışmanından Putin'i kızdıracak Rusya..
    12. CHP’li belediyelerden ‘pis kokular’..
    13. Çanakkale’de 42 kaçak mülteci yakalandı
    14. Mısır Diyarbakırlı çiftçiyi sevindirdi
    15. Yakalanan terörist Esed rejimine böyle..
    16. Kafasına göre zam yapanlar yandı! TİM..
    17. Türk hekimlerden 'kaslara iyi gelecek'..
    18. RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine..
    19. KYK burs başvuru ne zaman başlayacak?
    20. İstanbul ve Antalya birbirleriyle..
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!