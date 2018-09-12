13 yerli enerji santrali için Akfen’e EBRD’den dev kredi

Söz konusu 102 milyon dolarlık kredinin toplam kurulu gücü 327 megavat olacak 9 güneş ve 4 rüzgar enerjisi santralinin hayata geçirilmesinde kullanılacağı açıklandı. Kaynağın 52 milyon dolarlık bölümüyle Konya, Amasya, Tokat, Van ve Malatya’da toplam 85 megavatlık 9 güneş enerjisi santrali kurulacağı ifade edildi.

RÜZGAR ENERJİSİNE YATIRIM

Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, EBRD kredisinin şirketin yatırımlarının hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Karabeyoğlu, “Önümüzdeki dönemde özellikle rüzgar enerjisi alanında yeni yatırımlarımız ve muhtemel satın almalarımız devam edecek” açıklamasında bulundu.