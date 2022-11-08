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Yerel 13 yaşında kalp krizinden öldü
Yerel

13 yaşında kalp krizinden öldü

DEAŞ saldırılarından kaçıp Mardin'e sığınan 13 yaşındaki Iraklı çocuk, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 10:55:00 -
13 yaşında kalp krizinden öldü

Irak'ın Sincar bölgesinde, terör örgütü DEAŞ’ın saldırılarına maruz kaldıktan sonra Mardin’in Midyat ilçesine yerleşen Süleyman ailesinin oğulları Süleyman Nayif (13), 5 Kasım günü arkadaşlarıyla futbol oynadıktan sonra Gölcük Mahallesi'ndeki evine gitti.

Midyat Belediyesi Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olan Süleyman Nayif, yemek yedikten sonra aniden fenalaştı.

Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Süleyman Nayif, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre Süleyman Nayif, ailesi tarafından Sincar’a götürülerek toprağa verildi.

Türkiye'ye dönen aileyi; Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve Midyat Belediyesi Ortaokul Müdürü Zeki Kaya ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

 

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