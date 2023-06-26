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Dünya 13 katlı apartman çöktü! Enkazda arama çalışmaları sürüyor
Dünya

13 katlı apartman çöktü! Enkazda arama çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-06-26 19:14:00 -
13 katlı apartman çöktü! Enkazda arama çalışmaları sürüyor

Mısır’ın İskenderiye kentinde 13 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi yaralandı.

Mısır’ın İskenderiye kentinde 13 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi yaralandı.

İskenderiye Valisi Muhammed eş-Şerif, basına yaptığı açıklamada,  "riskli" kategoride bulunan ve bazı katları sadece yaz aylarında sezonluk kiraya verilen 13 katlı bir apartmanın çöktüğünü söyledi.

Şerif, çöken binada ilk belirlemelere göre bir kişinin yaralandığını ve durumunun stabil olduğunu belirtti.

İskenderiye Valisi Şerif, sivil kurtarma ekiplerinin binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
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