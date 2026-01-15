  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
10 yıldır ödenen para artık yok! İBB’den memurlarına ikramiye darbesi Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni dönem! 33 yıllık kilit açılıyor ABD-İran gerilimi sonrası İsrail dışına kaçırdılar Suriye Ordusu’nda hareketlilik! Terör örgütü SGD'ye yeni operasyon hazırlığı Türkiye devreye girdi: İslam coğrafyasında Haçlı oyununa geçit yok! Venezuela hukukunu sakız gibi çiğnedi! Kukla yönetimden ABD'ye yeni jest Bakan Kacır duyurdu: Yerli silahlarda ‘tam bağımsızlık’ devri! 965 dev yatırıma teşvik yağdı Üzerine inşaat vinci düşen tren devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var İran’dan ABD’ye Türkçe ayar “Geçme namert köprüsünden…” Hem ülkesini hem tüm bölgeyi utandırdı! Avrupalı lider Trump'ın arkasına saklandı
Gündem 13 ilde dev operasyon: FETÖ yapılanmasına ağır darbe!
Gündem

13 ilde dev operasyon: FETÖ yapılanmasına ağır darbe!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
13 ilde dev operasyon: FETÖ yapılanmasına ağır darbe!

İstanbul merkezli 13 ilde FETÖ’nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sıcak gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında aktif kamu görevlilerinin de bulunduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 51 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AKTİF GÖREVLİLER VE BYLOCK KULLANICILARI YAKALANDI

Gözaltı listesindeki 51 kişiden 23'ünün halen aktif kamu görevlisi olduğu, diğer 28 şüphelinin ise özel sektörde çalıştığı öğrenildi. Şüphelilerin örgüt içinde "sorumlu" düzeyde faaliyet gösterdikleri, haklarında itirafçı beyanları ve ardışık arama kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında aralarında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da yer aldığı bildirildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Örgütün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen bu operasyon, İstanbul merkezli olarak toplam 13 ili kapsadı. Tutuklanan 14 kişinin emniyet içindeki faaliyetleri mercek altına alınırken, serbest kalan şüphelilerle ilgili hukuki sürecin devam ettiği kaydedildi. Savcılık, operasyonun yeni deliller ışığında genişleyebileceği sinyalini verdi.

 

Ormanları yakan FETÖ'cünün cezası belli oldu!
Ormanları yakan FETÖ'cünün cezası belli oldu!

Gündem

Ormanları yakan FETÖ'cünün cezası belli oldu!

Bakan Yerlikaya açıkladı! 16 ilde FETÖ operasyonu: 81 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı! 16 ilde FETÖ operasyonu: 81 şüpheli yakalandı

Gündem

Bakan Yerlikaya açıkladı! 16 ilde FETÖ operasyonu: 81 şüpheli yakalandı

9 yıllık FETÖ firarisinin nasıl yakalanmadığı böyle ortaya çıktı!
9 yıllık FETÖ firarisinin nasıl yakalanmadığı böyle ortaya çıktı!

Yerel

9 yıllık FETÖ firarisinin nasıl yakalanmadığı böyle ortaya çıktı!

Kardeşinin kimliğini kullanan FETÖ firarisi yakalandı! ‘Cenazem var’ dedi, otelden kaçtı ama polisten kaçamadı
Kardeşinin kimliğini kullanan FETÖ firarisi yakalandı! ‘Cenazem var’ dedi, otelden kaçtı ama polisten kaçamadı

Gündem

Kardeşinin kimliğini kullanan FETÖ firarisi yakalandı! ‘Cenazem var’ dedi, otelden kaçtı ama polisten kaçamadı

FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu!
FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu!

Siyaset

FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23