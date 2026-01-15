13 ilde dev operasyon: FETÖ yapılanmasına ağır darbe!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 51 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AKTİF GÖREVLİLER VE BYLOCK KULLANICILARI YAKALANDI

Gözaltı listesindeki 51 kişiden 23'ünün halen aktif kamu görevlisi olduğu, diğer 28 şüphelinin ise özel sektörde çalıştığı öğrenildi. Şüphelilerin örgüt içinde "sorumlu" düzeyde faaliyet gösterdikleri, haklarında itirafçı beyanları ve ardışık arama kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında aralarında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da yer aldığı bildirildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Örgütün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen bu operasyon, İstanbul merkezli olarak toplam 13 ili kapsadı. Tutuklanan 14 kişinin emniyet içindeki faaliyetleri mercek altına alınırken, serbest kalan şüphelilerle ilgili hukuki sürecin devam ettiği kaydedildi. Savcılık, operasyonun yeni deliller ışığında genişleyebileceği sinyalini verdi.