13 bin bavul havaalanında kaldı!
Bavyera Eyaleti'nde geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle 13 bin bavulun Münih Havalimanı'nda kaldığı ve sahiplerine teslim edilmeyi beklediği açıklandı. Havalimanı yetkilileri, hafta başına kadar hava trafiğinin normale dönmesinin beklenmediğini, bu nedenle valiz sayısının artabileceğini belirtti. Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Münih Havalimanı iki gün kapalı kalmıştı.
Bavyera Eyaleti'nde geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle 13 bin bavulun Münih Havalimanı'nda kaldığı ve sahiplerine teslim edilmeyi beklediği açıklandı. Havalimanı yetkilileri, hafta başına kadar hava trafiğinin normale dönmesinin beklenmediğini, bu nedenle valiz sayısının artabileceğini belirtti. Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Münih Havalimanı iki gün kapalı kalmıştı.