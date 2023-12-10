  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en pahalı savaş uçakları belli oldu! Türkiye istemişti! Engeli gündem olan Eurofighter da listede! F-16, F-35...

Taraflı Batı medyasından çok konuşulacak, dehşete düşüren iddia: İsrail'in saldırılarının arkasında onlar diyerek ilan etti

Erdoğan'ın ziyaretinden hemen önce skandal! Türkiye ile savaşın senaryosunu yaptılar: Savaş uçakları, helikopterler, gemiler harekete geçti

MHP’li üyeden CHP’li üyeye kapak cevap

Yerli ve yabancılar duyunca resmen akın etti! Yeni sıfır otomobilde satış, son fırsat: Bir marka daha fiyatları 250 bin lira indirdi!

Dursun Ali Erzincanlı, ünlü köftecideki Coca Cola oyununu deşifre etti! Sosyal medya yıkıldı

Yeni yerli otomobil satışa resmen çıktı! Fiyatı 300 bin lira

Samsung, düşman patlatacak: One UI 6.1 Artık yepyeni bir özellikle geliyor: Aranan pil ömrü, yapay zeka destek! Haber var

Hükümet onayladı, bir ilçeyi heyecan sardı! Tarla arazisinde tonlarca altın olduğu düşünülüyor

ABD'den Türkiye ve NATO açıklaması
Dünya 13 bin bavul havaalanında kaldı!
Dünya

13 bin bavul havaalanında kaldı!

Yeniakit Publisher
2023-12-10 10:30:00 -
13 bin bavul havaalanında kaldı!

Bavyera Eyaleti'nde geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle 13 bin bavulun Münih Havalimanı'nda kaldığı ve sahiplerine teslim edilmeyi beklediği açıklandı. Havalimanı yetkilileri, hafta başına kadar hava trafiğinin normale dönmesinin beklenmediğini, bu nedenle valiz sayısının artabileceğini belirtti. Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Münih Havalimanı iki gün kapalı kalmıştı.

Bavyera Eyaleti'nde geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle 13 bin bavulun Münih Havalimanı'nda kaldığı ve sahiplerine teslim edilmeyi beklediği açıklandı. Havalimanı yetkilileri, hafta başına kadar hava trafiğinin normale dönmesinin beklenmediğini, bu nedenle valiz sayısının artabileceğini belirtti. Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Münih Havalimanı iki gün kapalı kalmıştı.

Havacılık devi aniden iflas etti! Yüzlerce insan havaalanında mahsur kaldı
Havacılık devi aniden iflas etti! Yüzlerce insan havaalanında mahsur kaldı

Ekonomi

Havacılık devi aniden iflas etti! Yüzlerce insan havaalanında mahsur kaldı

Havaalanında feci ölüm! Uçağın motoru personeli içine çekti
Havaalanında feci ölüm! Uçağın motoru personeli içine çekti

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Havaalanında feci ölüm! Uçağın motoru personeli içine çekti

Paniğe kapılan işgalciler Filistin'i terk etmek için havaalanına akın ediyor!
Paniğe kapılan işgalciler Filistin'i terk etmek için havaalanına akın ediyor!

Dünya

Paniğe kapılan işgalciler Filistin'i terk etmek için havaalanına akın ediyor!

Fransa'da alarm! 6 havaalanı boşaltıldı
Fransa'da alarm! 6 havaalanı boşaltıldı

Dünya

Fransa'da alarm! 6 havaalanı boşaltıldı

Aman dikkat! İşte uçaklarda en güvenli koltuklar
Aman dikkat! İşte uçaklarda en güvenli koltuklar

Yaşam

Aman dikkat! İşte uçaklarda en güvenli koltuklar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23