12.08.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
اَمْ نَجْعَلُ الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدٖينَ فِي الْاَرْضِؗ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقٖينَ كَالْفُجَّارِ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
“Yoksa iman edip dünya ve âhirete yararlı işler yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacaktık?
Yahut günah işlemekten sakınanları günaha batanlar gibi mi sayacaktık?”
(Sâd Suresi - 28) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
Âyette sorulu bir anlatım tarzının seçilmesi, bu sonucun kesinliğini vurgulama amacı taşır.
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Allah sizin şeklinize, şemailine ve mallarınıza bakmaz. Aksine kalplerinize ve amellerinize bakar."
(Müslim, Birr, 33)