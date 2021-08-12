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İSLAM 12.08.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12.08.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-08-12 06:07:00 -
12.08.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَمْ نَجْعَلُ الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدٖينَ فِي الْاَرْضِؗ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقٖينَ كَالْفُجَّارِ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Yoksa iman edip dünya ve âhirete yararlı işler yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacaktık?

  Yahut günah işlemekten sakınanları günaha batanlar gibi mi sayacaktık?

 (Sâd Suresi - 28)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

 TEFSİRİ:

Âyette sorulu bir anlatım tarzının seçilmesi, bu sonucun kesinliğini vurgulama amacı taşır.

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Allah sizin şeklinize, şemailine ve mallarınıza bakmaz. Aksine kalplerinize ve amellerinize bakar."

(Müslim, Birr, 33)

 

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