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Yerel 12 yaşındaki çocuk kayıplara karıştı
Yerel

12 yaşındaki çocuk kayıplara karıştı

Kars’ta hayvanları otlatan 12 yaşındaki çocuk kayboldu. Akşam eve gelmeyen çocuktan haber alınamıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 15:11:00 -
12 yaşındaki çocuk kayıplara karıştı

Olay Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde meydana geldi. Kuzeni Reşo Altun ile birlikte köy arazisinde hayvanları otlatan Tarık Altun, havanın yağmurlu olmasından dolayı eve gönderildi. Bir kısım hayvan ile birlikte köyün yolunu tutan Tarık Altun, havanın kararması ve yağmurlu olmasından dolayı kayboldu.

Tarık Altun’un eve gelmediğini fark eden anne Selma Altın ve baba Oktay Altun, her tarafta çocuklarını aramaya başladı. Durum jandarma, AFAD, UMKE, 112 sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler köylülerle birlikte Tarık Altun’u aramaya başladı. Yaklaşık 5 saattir haber alınamayan Tarık Altun’un bulunması için köylüler de yaklaşık 200 traktörle arama çalışmalarına destek verdi.

“Jandarma termal kamera ile arama başlatı”

Öte yandan bütün aramalara rağmen bulunamayan Tarık Altun’u bulmak için İl jandarma Komutanlığı’na bağlı termal kameralı araç olay yerine getirildi. Termal kamera ve ısı duyarlı araçla jandarma da yeniden arama başlattı. Havanın yağmurlu olması arama çalışmalarını aksatırken, Tarık Altun’un yakınları da çocuklarının bir an evvel bulunmasını istiyor.
Selma ve Oktay Altun çiftinin 5 çocuğunun 3'üncüsü olan Tarık Altun’un arama çalışmalarına havanın kararması ve yağmurlu olmasından dolayı ara verildi. Arama çalışmalarına sabah eren saatlerde tekrar başlanacağı öğrenildi.

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