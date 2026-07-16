Kanunla, İcra ve İflas Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, tüm maliklerin miras yoluyla edindikleri ve mirasçılar dışında üçüncü kişilerin mülkiyet hakkının bulunmadığı taşınmazlar bakımından ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde yapılacak açık artırmalarda birinci artırma sadece malik olan mirasçılar arasında yapılacak. Sadece malik olan mirasçılar arasında yapılacak bu artırma usulü bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacak.

12. Yargı Paketi ile Neler Değişti? İşte Madde Madde Yeni Kararlar:

Miras Kalan Malların Satışında "Mirasçı Önceliği" Dönemi

Miras yoluyla geçen taşınmazların ortaklığının giderilmesi (izale-i şuyu) davalarında, yapılacak açık artırmanın birinci turu sadece malik olan mirasçılar arasında gerçekleştirilecek. Bu özel artırma usulü bir defaya mahsus uygulanacak.

İhalede Cayana Ağır Ceza

Açık artırmada en yüksek teklifi verip ihale bedelini süresi içinde yatırmayan alıcıların teminatları iade edilmeyecek. Bu teminat, öncelikle satış masraflarına mahsup edilip kalan kısım hak sahiplerine paylaştırılacak. Ayrıca bu kişilere teklif ettikleri bedelin yüzde 5'i oranında idari para cezası kesilecek.

Noterlikte Güvenli Elektronik İmza Dönemi

Mahkeme, savcılık veya resmi kurumlar tarafından noterlik evrakı istendiğinde, noterler bu belgeleri aslına uygun şekilde tarayıp güvenli elektronik imza ile dijital ortamdan gönderebilecek. Bu işlemlerden posta giderleri hariç hiçbir vergi, harç veya değerli kağıt ücreti alınmayacak.

İdare Mahkemelerinde Tek Hakimle Bakılacak Davaların Kapsamı Genişletildi

Mahkemelerin iş yükünü azaltmak amacıyla tek hakimin bakacağı davaların sınırı genişletildi:

Konusu 486 bin lirayı aşmayan iptal ve tam yargı davaları,

Öğrencilerin uzaklaştırma ve ilişik kesme dışındaki disiplin cezaları, not tespiti, sınıf geçme, burs ve yurt davaları,

Kamu görevlilerinin uyarma cezaları, geçici görevlendirme, yolluk, lojman ve izin davaları heyet yerine tek hakim tarafından karara bağlanacak.

Bölge İdare Mahkemelerinde Karar Düzeltme Yetkisi

Bölge İdare Mahkemeleri (İstinaf), ilk derece mahkemesinin karar sonucunu doğru bulup gerekçesini yanlış bulursa, kararı bozmak yerine gerekçesini değiştirerek davayı sonuçlandırabilecek. Maddi hataları kendisi düzeltebilecek.

Danıştay Yapılanması 4 Yıl Daha Uzatıldı

Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine yönelik süre 23 Temmuz 2030 tarihine kadar (4 yıl daha) uzatıldı. Bu süreçte boşalan her iki üyelik için tek bir üye seçilmesi uygulaması da askıya alındı.

Hakim ve Savcı Yardımcılarına Liyakatli Eğitim ve Sınav

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda hakim ve savcı yardımcılarının eğitim müfredatı yeniden düzenlendi. Adaylar; insan hakları hukuku, ceza hukuku, gerekçeli karar yazımı ve kişisel gelişim gibi alanlarda 100 puan üzerinden yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutulacak.

Gereksiz Bilirkişi Raporu İsteyen Hakim ve Savcıya Uyarma Cezası

Hakimlik ve savcılık mesleğinin getirdiği hukuki bilgiyle çözülmesi mümkün olan konularda, dışarıdan uzman görüşü alarak dosyayı uzatan ve bilirkişiye başvuran yargı mensuplarına uyarma cezası verilecek.

Hesabını/Kartını Dolandırıcılara Kullandırana Yarı Oranında Ceza İndirimi

Dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak; sadece haksız menfaat sağlamak amacıyla kendine veya başkasına ait banka kartı, kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcısı veya kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki hesap bilgilerini/araçlarını başkasına vermekle sınırlı kalmışsa, verilecek ceza yarı oranında indirilecek.

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranlarına Yeni Düzenleme

Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre faiz ödenmesi gereken ancak miktarı sözleşmeyle belirlenmemiş durumlarda yıllık faiz; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranının yüzde 80'i üzerinden hesaplanacak. 30 Haziran tarihindeki oran, 31 Aralık'taki orandan 5 puan veya daha fazla farklıysa, yılın ikinci yarısında 30 Haziran'da belirlenen oranın yüzde 80'i uygulanacak.

Vesayet Altındaki Kişilerin Malları UYAP Üzerinden Satılacak

Vesayet altındaki kişinin menfaati gerektirdiğinde, değerli şeyler dışındaki taşınır malları, vesayet makamının talimatıyla UYAP'a entegre elektronik satış portalında açık artırmayla satılacak (Bu hüküm yayımından 3 ay sonra uygulanacak). Taşınmazların (gayrimenkul) satışı da aynı şekilde elektronik portalda açık artırmayla yapılacak ve ihale vesayet makamının onamasıyla tamamlanacak. Onama kararının ihale gününden itibaren 10 gün içinde verilmesi gerekecek (Bu hüküm de yayımından 3 ay sonra yürürlüğe girecek).

Genetik İnceleme Sonuçlarının Saklanması ve Silinmesi Şartları

DNA ve genetik inceleme sonuçları kimlik bilgilerinden arındırılarak özel bir sisteme kaydedilecek ve bir örneği dava dosyasında delil olarak saklanacak. Bu bilgiler; kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi hallerinde derhal yok edilecek. Diğer durumlarda ise mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren 20 yıl geçmesiyle savcı huzurunda imha edilerek tutanak tutulacak. Kişi, saklama amacı ortadan kalktığında veya haklı bir nedenle hakimden bu bilgilerin silinmesini talep edebilecek.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Şartları Belirlendi

2 yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezalarında HAGB kararı verilebilecek. Bunun için; sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, mahkemenin sanığın yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getirmesi ve mağdurun/kamunun uğradığı zararın tamamen giderilmesi gerekecek. HAGB kararı verilen hapis cezaları ertelenemeyecek ve kısa süreli ise seçenek yaptırımlara çevrilemeyecek.

HAGB Alanlar İçin 5 Yıllık Denetim Süresi ve Yükümlülükler

Sanık 5 yıl süreyle denetime tabi tutulacak ve bu sürede dava zamanaşımı duracak. Denetim süresince sanığa; eğitim programına devam etme, mesleğini bir kamu kurumunda veya gözetim altında ücretli icra etme, belirli yerlere gitmekten yasaklanma gibi yükümlülükler verilebilecek. Zarar derhal ödenemiyorsa, denetim süresince aylık taksitlerle ödenmesi koşuluyla da HAGB verilebilecek.

Yükümlülüğe Uymayan Sanığa Mahkeme Esneklik Sağlayabilecek

Denetim süresinde kasten yeni suç işlemeyen ve yükümlülüklere uyanların davası düşecek. Kasten yeni suç işleyen veya yükümlülüklere aykırı davrananların ise hükmü açıklanacak. Ancak yükümlülüklerini yerine getiremeyen sanığın durumu değerlendirilerek, cezasının yarısına kadar belirlenecek bir kısmının infaz edilmemesine ya da hapis cezasının ertelenmesine/seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar verilerek yeni bir hüküm kurulabilecek.

HAGB Kararlarına Karşı İstinaf ve Temyiz Yolu Açıldı

Kanundaki özel istisna hükümleri saklı kalmak üzere, HAGB kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulabilecek. Bölge adliye mahkemesinin verdiği HAGB kararları için temyize gidilebilecek. HAGB kararının ilk derece mahkemesi sıfatıyla bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından verilmesi halinde de direkt temyiz yoluna başvurulabilecek. Üst mahkemeler kararı hem usul hem esasa ilişkin hukuka aykırılıklar yönünden inceleyecek.

İşkence, Kötü Muamele ve Eziyet Suçlarına HAGB Yasağı

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar; işkence ve eziyet suçları ile kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri ve Anayasa'nın 17. maddesi kapsamında kötü muamele kabul edilebilecek suçlar hakkında kesinlikle uygulanmayacak.