  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 12 İlde DHKP/C operasyonu: 120 gözaltı
Gündem

12 İlde DHKP/C operasyonu: 120 gözaltı

İstanbul merkezli 12 ilde, terör örgütü DHKP/C'nin sözde yönetici kadrosuna düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı olan 120 kişiden 93'ü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 21:40:00 -
12 İlde DHKP/C operasyonu: 120 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C'nin ‘silahlı propaganda birliği’, ‘illegal alan’, ‘direniş meclisi’, ‘halk meclisi’, ‘alan komitesi’ ve ‘mahalle komitesi’ gibi sözde yapılanmalarında sorumlu düzeyde oldukları belirlenen ve tabanın motivasyonunu yükseltmek için sansasyonel eylem arayışı içerisine giren 120 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

27 firari aranıyor

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlendiği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 93'nü yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 27 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ufuk2020 Programı’nda hibe, katkı payını aştı
Ekonomi

Ufuk2020 Programı’nda hibe, katkı payını aştı

Avrupa’nın bilim ve teknoloji alanındaki politika uygulamalarının uyumlu ve ortak hale getirilmesi amacıyla oluşturulan Ufuk2020 Programı’nd..
Peş peşe depremler mesajları geliyor! İşte Türkiye'ye desteğini açıklayan ilk ülke
Gündem

Peş peşe depremler mesajları geliyor! İşte Türkiye'ye desteğini açıklayan ilk ülke

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Azerbaycan Türk yetkilileri arayarak destek vermeye hazır olduklarını iletti" denildi...
Aliyev'den Türkiye'ye 'Biz hazırız' çağrısı
Dünya

Aliyev'den Türkiye'ye 'Biz hazırız' çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını söyledi.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay