12 çocuk annesi kadın Ukrayna savaşında hayatını kaybetti
12 çocuk sahibi Ukraynalı Olga Semidyanova, Rus ordusuyla girdiği çatışmada hayatını kaybetti.
Ukrayna’nın Donetsk kenti yakınlarında çıkan bir çatışmada yaralanan 12 çocuk annesi Olga Semidyanova'nın hayatını kaybettiği açıklandı.
6'sı öz 6'sı evlatlık 12 çocuk sahibi kadının savaşın başından beri bölgede Ukraynalı birliklerle birlikte savaştığı belirtildi.
48 yaşındaki kadına, fahri "Kahraman Ana" unvanı verilirken, sağlık görevlisi olarak görev yaptığı ve 2014'ten beri orduda hizmet verdiği aktarıldı.
Haber7'nin aktardığına göre, Ukrayna hükümetinin açıkladığı ölüm haberinin ardından sosyal medya, anne için üzüntülerini belirten mesajlarla doldu taştı.
Bölgede çatışmalar nedeniyle, Olga Semidyanova'nın cesedinin henüz bulunamadığı aktarıldı.