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118 hamile çocuk skandalında FETÖ iddiası!

Daha önce gündeme gelen ve büyük infial yaratan 115 hamile çocuk” skandalıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Sanıkların savunmalarında Fetö kumpasından bahsetmeleri ise dikkat çekti.

03 Temmuz 2018 Salı 14:44
118 hamile çocuk skandalında FETÖ iddiası!

stanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ortaya çıkan skandalda 18 yaşın altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğu ve bu çocuklarla ilgili emniyetin ya da savcılığın bilgilendirilmediği ortaya çıkmıştı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından hastanenin Başhekim Yardımcısı A.A ile Sosyal Hizmetler Uzmanı N.D hakkında dava açıldı. Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar A.A ile N.D avukatları ile birlikte katıldı.

'BU DAVA FETÖ’NÜN BANA KUMPASI'

İlk savunmasını yapan Başhekim Yardımcısı A.A, suçsuz olduğunu ve hakkında beraat kararı verilmesini isteyerek, “Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda işlemler yapıldı. Herhangi bir ihmal söz konusu değildir. Hakkımda açılan bu davanın FETÖ’nün şahsıma düzenlediği bir kumpas olduğunu düşünüyorum” dedi.

SANIK: EĞER BİR SUÇ VARSA SUÇLUSU İHBARI YAPANDIR

Sosyal Hizmetler Uzamanı N.D ise iddianamede suçun bitiş tarihi olarak gösterilen tarihten 15 gün önce görevinden ayrıldığını söyleyerek, “Benim görevden ayrıldığım tarihten suçun bitiş tarihleri arasında ihbarda bulunan İclal Nergis görevliydi. Bu tarihler arasında eğer bir suç varsa suçlusu İclal Nergiz'dir” dedi.

SANIKLARIN ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDI

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme sanıkların savunmalarının alınmış olması gerekçesiyle haklarındaki adli kontrol tedbirini kaldırdı. Mahkeme ayrıca sanıkların duruşmalara katılma zorunluluğunu da kaldırdı. Öte yandan mahkemede tanık olarak dinlenmek üzere çağırılan ancak duruşmaya gelmeyen, ihbarı yapan Sosyal Hizmetler Uzmanı İclal Nergis hakkında da zorla getirilme kararı çıkarıldı.

Hürriyet 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 14:44
  1. Hamile çocuk
  2. Skandal
  3. Fetö

YORUM YAZ

  • yılmazyılmaz1 sa önce
    bu işin içinde kimler varsa idam edisin
  • halil45halil451 sa önce
    fetö davasini sulandirmak icin yapiliyor
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